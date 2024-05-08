涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃

油尖警區重案組督察陳君圖表示，警方前日中午約12時接報，指一名女子懷疑於尖沙嘴宜昌街近亞士厘道交界被兩人強行帶上一輛黑色私家車。警員約6小時後於馬鞍山恆安邨附近截停一輛灰色私家車，在車上尋回47歲女事主。警方即場拘捕車上53歲姓薛女司機，涉嫌非法禁錮罪。調查顯示，薛是灰車登記車主，警方相信她沒有於尖沙嘴現場，但負責駕車將事主轉移到其他地點。

陳君圖說，涉案黑色和灰色私家車均在尖沙嘴現場，事主被擄上黑色車到青衣，車上其中一名擄人者和登記車主仍在逃；後方灰色車司機和一名負責指揮者亦下落不明。3名被捕人是朋友關係，與事主相識。事主當時於尖沙嘴約朋友，等人期間被擄走。

一人涉同日上門 圖燒門事敗

警方經調查相信事主被擄走後，被人帶到薛租用的青衣公屋單位非法禁錮，其間商討欠債問題，最終對方願意將她放行。警方於涉案青衣單位拘捕一名39歲姓梁男子，涉嫌非法禁錮及縱火。警方發現梁是其中一名擄人者，案發當日清晨6時曾到事主寓所門外，以香燭燒木門不果。同日稍後，警方於油麻地拘捕34歲姓謝男子，涉嫌非法禁錮、行使虛假文書、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險，調查發現謝為債主，涉於尖沙嘴駕駛涉案黑色私家車帶走事主。