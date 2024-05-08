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港聞二

兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障

【明報專訊】九龍香格里拉酒店及香港JEN酒店有臨時員工資料外泄。香格里拉集團昨晚回覆本報查詢確認事件，並「鄭重道歉」，稱經內部調查發現起因是臨時勞工管理系統故障，但無透露受影響員工人數。私隱專員公署表示，接獲兩宗相關投訴，已展開循規審查。

私隱署：接兩宗投訴 正調查

酒店表示，事件不涉其他酒店員工及顧客的任何資料，正聯絡涉事員工並調查起因，定必採取一切措施防止再發生，了解是次受影響員工或會擔憂，會盡快向私隱公署報告。

有傳媒報道，一名九龍香格里拉前員工及一名員工收到電郵，附有1941名員工的僱主報稅文件，包括姓名、婚姻狀况、身分證號碼、住址、收入等資料。

資訊安全研究員賴灼東向本報表示，一般報稅文件可由系統產生，透過選取設定將多名員工資料合併成一個檔案，方便轉交政府部門。他指出，若涉事公司習慣用電郵向員工發報稅資料，因設定問題而錯發過多的資料，或涉管理問題，缺乏審核把關；若該公司以往不會電郵員工發報稅表，則有可能涉及保安漏洞，憂慮有黑客盜取個人資料時觸發發送電郵功能。

至於涉事公司以員工身分證號碼作開啟檔案的密碼，賴稱用個人資料作密碼不理想，因7位數易被破解，較妥當是以大小楷英文字母、數字及符號，向每名員工分配8至10位密碼。

翻查資料，香格里拉集團2022年曾發生資料庫外泄，涉8間酒店客人資料，當中3間為本港酒店，估計涉逾29萬本港客戶。

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