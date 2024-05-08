觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天

觀塘線通車至今超過40年，部分路段隧道樓底較高，零件已使用多年，但因處於較高位置，過往維護也花工夫，目前零件已到期需要更新。消息人士稱，維修不涉及即時危險或行車安全，只是按計劃更新，但若「朝桁晚拆」搭建工作台維修，時間會不足夠，且要分多次做，不符效益，故提出揀選某周日或假期，在乘客較少的日子封閉幾個車站及路段，以便一次過完成工序；初步考慮在暑假假日施工。

列車需於停運站終止 田北辰倡設接駁巴

由於港鐵要停運觀塘線部分路段，涉及數個車站，觀塘線列車服務屆時會「斷開」。實政圓桌立法會議員田北辰稱不涉及即時安全問題，若港鐵能安排接駁巴士，連接中間停運的車站，他不反對周日封站維修，認為假期人流少，接駁巴士服務料可應付。

港鐵早於去年公布加強鐵路資產管理及維修保養制度的計劃，包括5年內投放超過650億元更新鐵路設施及保養維修，包括更新信號系統、更換迪士尼線列車等，今次觀塘線隧道維修屬更新項目之一。港鐵最快今日會開記者會公布維修具體工程安排及涉及停運車站。

港鐵安排周日停運施工非首次，如東鐵線2021年曾在多個周日局部停運，以配合東鐵線過海段軌道接駁關鍵工程，包括2021年1月10日（周日），暫停旺角東至紅磡站的列車服務。