5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服

5人非華裔 兩疑非法入境

昨近中午12時，警方接報稱數名可疑男子闖入「名人鐘錶珠寶」，懷疑有人持槍。警方當場制服5人帶走。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳稱，5人23至35歲，分別持刀及鐵槌闖店，無持槍，警員曾拔槍警誡。賈確認警方早前已收到情報，迅速行動拘捕劫匪。被捕人分別為3名巴基斯坦裔及兩名孟加拉裔；一人持有身分證明文件，兩人持「行街紙」，另兩人懷疑非法入境。

涉事店舖昨晚公開相關閉路電視片段，見到5名蒙面人從一輛白色私家車下車，一同闖入。店內至少5名職員，3賊手持鐵槌敲打兩個玻璃飾櫃，另兩人持刀指嚇店員，其中一人拿着紅白藍袋預備大肆搜掠，不足20秒至少7名便衣警員衝入店內，部分擎槍，賊人放下武器舉手投降。

事後大批重案組、刑事情報科行動支援組（俗稱Hit Team）及鑑證科探員在場調查。店舖內有飾櫃碎裂，地面遺下一個鐵槌及小量血漬。警方封鎖涉事店舖對開行人路及一輛涉案私家車調查，車廂內及車尾箱檢走一個背囊、大批勞工手套及格仔尼龍袋等，又於車上掃取指模蒐證，並打開車頭冚檢查。傍晚近5時現場解封，涉案私家車被拖走。

目標飾櫃名表值逾千萬

事後職員在店內清理玻璃碎。經理陳先生憶述，5名蒙面匪操廣東話，用刀和槌指嚇職員「叫我哋企埋一邊唔好郁」，有同事受驚蹲下。他說幸好當時沒顧客，搶劫時有手表跌落地，檢查後沒發現破損。陳說賊人目標飾櫃放有勞力士、百達翡麗等名表，共值過千萬元。他感謝警方「幫我哋守住咗」，形容賊人「好傻，估唔到仲有人搶表」，因每隻手表有編碼，難轉手。

翻查資料，名人站廣東道分店去年9月遭掠去20隻表，總值約370萬元，6人被捕。今次被劫的海防道分店2018年亦曾遇劫，失33隻表及6隻手鐲，共值2310萬元，其中4名行劫者去年判監7年半至8年，另一人處理贓物判囚2年9個月。