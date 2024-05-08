科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人

同步多場面試 內地逾百企業選購

「同道獵聘」花逾5年研發的AI面試技術稱為「多面」，昨在展場設模擬面試環節，參與者掃描二維碼登記並驗證電話號碼，便可登入面試，完成後系統會即時顯示報告，讓參與者了解表現。張靖楠稱，有別於按預設問題順序發問，系統的面試官「多面」會根據面試者答案追問，匹配度達95%，即AI招聘結果與真人面試結果相若。

張稱內地已有逾百間企業選購該技術，包括校園及企業招聘，系統現涵蓋廣東話、普通話及英語面試，另亦支援潮州話，又稱有加拿大企業建議應支援西班牙語，公司不排除朝相關方向發展。

近年AI應用愈趨普及，微軟的職場社交平台領英（LinkedIn）亦加入AI元素，除以AI協助用戶改善履歷表，領英去年推出AI職場教練，以聊天機械人形式，按各行業的招聘資訊分析用戶可從什麼範疇提升技能，增加獲聘機會。

領英香港及台灣地區總經理吳薇薇昨說，向用戶提供的資訊分析自全球逾6700萬間企業用戶，數據庫規模在行內擁有「絕對優勢」。她又說，數據分析顯示過去12個月將狀態改為「願意看看其他職缺」的用戶增加逾1.6倍，領英可提供方案協助企業配對人才。