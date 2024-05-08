人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才

高峰會昨在灣仔會展開幕，孫玉菡稱昨首日有1200名參與者，另有2500人登記收看直播。出席高峰會的國家人力資源和社會保障部部長王曉萍稱，港府面向全球「築巢引鳳」，成立專門人才服務機構，密集推出「含金量十足」的引才計劃，向來港人才提供制度安排和政策保障，為香港發展注入新動力。李家超致辭時形容香港是可「盡情工作、盡情玩樂及盡情享受」的地方，並主動提及去年離世的商湯科技創辦人湯曉鷗，稱湯作為特首顧問團成員，在創科及創業方面提出寶貴意見，離世實屬本港損失。

不評國安法 劍橋副校：今昔與學者交流均順利

人才辦昨日舉辦兩場專題討論及3場研討會，並邀請10名講者，其中英國劍橋大學副校長（策略及規劃）David Cardwell獲邀分析本港建立全球人才樞紐的策略。就着坊間認為《港區國安法》及《維護國安條例》影響香港學術自由，他稱自己不適合發表意見，惟作為有在港大工作經驗的經濟學家，不論今昔與不同學者合作和交流均順利，整體而言本港無受影響。他說，本港作為中國及大灣區一部分，擁有龐大資源及大量創科人才，在全球屬獨一無二。

非洲女生來港讀碩士 稱不諳粵語遭拒聘

高峰會期間同場舉行「機遇匯人才博覽展」，目標吸引各地人才到場尋找機遇，來自美國的Toulson稱本港是國際交通樞紐，方便他與女友到處旅遊，且治安穩定，並非西方所指《港區國安法》令居民失去自由及權利。約3年前由尼日利亞來港的Ola則說在港尋找機遇的經歷令她失望，自己特意來港修讀會計及財務相關碩士課程，打算在港發展事業，惟大部分公司以她不諳廣東話為由拒聘，令她質疑香港是否真正國際化。

上海人任職地產 盼多辦類似交流助建人脈

北京藝術家任哲去年經「高才通」計劃來港，正在港舉行的金庸百年誕辰紀念展之雕塑正是他創作。他形容本港作為國際化交流窗口，對文化藝術發展是個好平台，而人才辦提供很多訪談及宣傳機會，擴大其作品接觸的受眾。至於留港多久，他稱「兩年是不夠的，起碼應該5年以上」。來自上海的鄭思琦現於恒基任職地產策劃部副策劃經理，她認為港府可多舉辦類似交流活動，協助來港工作的內地人建立人脈。

博覽展有近百參展商參與，涵蓋港府部門和機構、各地大學、企業和協會等。香港人力資源管理學會會長孔于人表示，不少人關注如何協助非本地人才融入社區，相信高峰會有助他們掌握最新資訊。被問到日後如何吸引外地人才來港，孔認為不少外國人對本港認識不夠全面，加上數年防疫政策「嚇怕」很多人，港府可多「走出去」，例如引進更多「重點企業」落戶，既可對外宣傳，又可藉製造就業吸引人才。

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