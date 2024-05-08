明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才

【明報專訊】香港人才服務辦公室昨日首辦「香港‧全球人才高峰會」，當局預計一連兩日有逾7000人次參與。勞福局長孫玉菡稱，政府各項人才計劃中內地申請者佔比較大，但當中亦有世界各地人才，政府將加強宣傳吸引更多海外人才，未來將到訪數個重點地區，包括東南亞及歐洲，要「做大做強」本港作為「人才高地」的角色，並全力協助人才更早融入。內地前日起擴大赴港人才適用城市及逗留時間，特首李家超稱政策方便內地人才來港、促進專業交流，以及提升本港作為國際人才樞紐及大灣區人才門戶的角色。

高峰會昨在灣仔會展開幕，孫玉菡稱昨首日有1200名參與者，另有2500人登記收看直播。出席高峰會的國家人力資源和社會保障部部長王曉萍稱，港府面向全球「築巢引鳳」，成立專門人才服務機構，密集推出「含金量十足」的引才計劃，向來港人才提供制度安排和政策保障，為香港發展注入新動力。李家超致辭時形容香港是可「盡情工作、盡情玩樂及盡情享受」的地方，並主動提及去年離世的商湯科技創辦人湯曉鷗，稱湯作為特首顧問團成員，在創科及創業方面提出寶貴意見，離世實屬本港損失。

不評國安法 劍橋副校：今昔與學者交流均順利

人才辦昨日舉辦兩場專題討論及3場研討會，並邀請10名講者，其中英國劍橋大學副校長（策略及規劃）David Cardwell獲邀分析本港建立全球人才樞紐的策略。就着坊間認為《港區國安法》及《維護國安條例》影響香港學術自由，他稱自己不適合發表意見，惟作為有在港大工作經驗的經濟學家，不論今昔與不同學者合作和交流均順利，整體而言本港無受影響。他說，本港作為中國及大灣區一部分，擁有龐大資源及大量創科人才，在全球屬獨一無二。

非洲女生來港讀碩士 稱不諳粵語遭拒聘

高峰會期間同場舉行「機遇匯人才博覽展」，目標吸引各地人才到場尋找機遇，來自美國的Toulson稱本港是國際交通樞紐，方便他與女友到處旅遊，且治安穩定，並非西方所指《港區國安法》令居民失去自由及權利。約3年前由尼日利亞來港的Ola則說在港尋找機遇的經歷令她失望，自己特意來港修讀會計及財務相關碩士課程，打算在港發展事業，惟大部分公司以她不諳廣東話為由拒聘，令她質疑香港是否真正國際化。

上海人任職地產 盼多辦類似交流助建人脈

北京藝術家任哲去年經「高才通」計劃來港，正在港舉行的金庸百年誕辰紀念展之雕塑正是他創作。他形容本港作為國際化交流窗口，對文化藝術發展是個好平台，而人才辦提供很多訪談及宣傳機會，擴大其作品接觸的受眾。至於留港多久，他稱「兩年是不夠的，起碼應該5年以上」。來自上海的鄭思琦現於恒基任職地產策劃部副策劃經理，她認為港府可多舉辦類似交流活動，協助來港工作的內地人建立人脈。

博覽展有近百參展商參與，涵蓋港府部門和機構、各地大學、企業和協會等。香港人力資源管理學會會長孔于人表示，不少人關注如何協助非本地人才融入社區，相信高峰會有助他們掌握最新資訊。被問到日後如何吸引外地人才來港，孔認為不少外國人對本港認識不夠全面，加上數年防疫政策「嚇怕」很多人，港府可多「走出去」，例如引進更多「重點企業」落戶，既可對外宣傳，又可藉製造就業吸引人才。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕搶人才 港區國安法 勞工及福利局 香港全球人才高峰會

上 / 下一篇新聞

科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
初選案不認罪16人月底裁決
初選案不認罪16人月底裁決
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲