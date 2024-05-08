灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠

負責人稱，過去曾在部分商場試點做直播，但未能實現常態化，首個商圈美播艙4月23日在天河獵德街區天德廣場啟用。記者現場所見，美播艙為一間全透明玻璃屋，途人可看到主播及顯示屏上的商家海報，附有直播間二維碼，市民可掃碼領取優惠券到該店落單。

美播艙創始人陳戈舟說，商戶可即時與消費者互動、解答疑問、展示產品，讓消費者更有購買慾，「過去的直播間都是在辦公樓裏，而現在嘗試線下直播形式，觀眾可身臨其境感受現場氛圍，與主播即時互動，這體驗遠超過傳統線上直播」。

受商家歡迎 深圳珠海邀落戶

負責營運獵德直播間的美播艙（廣州）科技有限公司職員陳小海稱，美播艙每日直播12小時，主播可每4小時輪3班或6小時輪兩班。陳稱商家反應熱烈，滿意安排，美播艙暫時每日安排一店直播，啟播時，日程已排至兩周後。

陳稱，美播艙有工作人員運作，商家需付費使用，價格視乎服務內容，包括訂製背景、虛擬效果等。陳透露，美播艙會舉辦試食會、派紀念品等更多元活動，亦考慮到番禺等地開設，「已收到深圳商務局接洽……珠海橫琴也表示有興趣」。