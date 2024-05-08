灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推

明報記者 林迎、孫澤芳

廣州夜消費強勁 天河路最旺

啟動禮當日，廣州市夜間經濟發展聯合會正式成立，目前已有超過400間機構成員，包括大小商戶、平台企業、服務企業及專家顧問等。聯合會發布《2024年廣州夜間經濟發展報告》，顯示2024年第一季廣州高級品牌新開門店達125家，居全國首位；廣州未來3年商場面積將新增420萬平方米，僅次於上海，居全國第二。《報告》又稱，廣州夜間消費指數位居全國第五，天河區、白雲區及番禺區夜間消費活力勢頭強勁。2024年第一季天河路商圈夜間8至9時以2.2億元（人民幣，下同）夜間消費總額遙遙領先，客流峰值超過50萬人次，北京路—海珠廣場、長隆萬博、獵德街區客流均逾10萬人次。

《報告》指出，廣州是內地夜間經濟最早的推動者，1980年代廣州設立全國首個燈光夜市「西湖路夜市」。據2023年統計，全廣州夜間8至9時客流峰值高達1700多萬人次，且持續時間長，至午夜零時的消費熱度分佈範圍較北京、上海、重慶、長沙更廣，與深圳、成都相若。

「經過研究，我們發現廣州很難去做某個局部的爆點，因為它的經濟體量和消費基數太大，很難從某個局部發力。」廣州市夜間經濟發展聯合會首屆會長鍾朝暉表示，將挖掘每個商圈的獨特價值，不僅是做一場活動、一個爆點，而是均衡發展各方面的夜間經濟，形成長期健康的良性循環。聯合會還會推出夜間音樂季、夜跑、夜間演出、夜間旅遊巴士路線等，帶動消費。

街販一年內毋須重複申請

廣州市商務局相關負責人表示，當局將推行「包容審慎」監管政策，在已審批的羊城夜市先行區（見表），商業活動承辦者若申請於3個月內相同地點舉行相同主題的多場活動，預計人數在1000以上的，由公安機關一次過批核；1000人以下的，按季度向所在街道備案即可營辦。露天擺賣經營者可按年度向所在鎮、街道申請，指明擺賣區域和時段，同一年度毋須重複申請。在不影響市容環境和不違反法律法規的前提下，鼓勵製作有羊城夜市品牌特色的外景廣告和招牌。酒吧、餐廳、咖啡廳、文旅休閒類企業經營者若未開展歌舞遊藝娛樂業態，且不干擾居民正常生活秩序，營業時間不受現時的「凌晨兩點」限制，可自由延長。

廣州市商務局稱，商業演出將精簡審批、建立特快審批綠色通道，並完善夜間臨時泊車、夜班巴士營運保障，對水電、污水、垃圾分類等升級改造，保障夜間裝飾照明及景觀。廣州將研究借鑑英國倫敦、韓國首爾、泰國曼谷等國際「不夜城」，以及長沙五一商圈、重慶解放碑、成都春熙路等內地網紅城市夜經濟模式，推動各區差異化發展。