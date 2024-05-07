明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄧桂思案今裁 死因3選項引導陪審 官着考慮肝衰竭藥物激活或自發

【明報專訊】聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，乙型肝炎病人鄧桂思兩度換肝後不治。死因裁判官周慧珠昨引導陪審團考慮死於不幸、死於自然和死因存疑3個死因選項。周官表示，若陪審團裁定鄧桂思服用高劑量類固醇，激活乙肝病毒而造成肝衰竭，應裁定死於不幸；若陪審團認為鄧的乙肝自發激活，或患上自身免疫肝炎，則裁定死於自然。

周官總結表示，事主鄧桂思（終年44歲）的死因研訊涉及15名證人，牽涉38份文件證據，陪審團須客觀考慮接納哪些證據和供辭，不應該根據個人情緒裁斷。

開漏藥或降膽固醇藥誘發 可裁死於不幸

周官引述解剖報告指出，鄧桂思因急性肝衰竭而兩度施手術換肝，其後併發急性肺炎，死於敗血病；若陪審團認為鄧服用類固醇時未獲處方抗病毒藥，導致乙肝復發，事件起因由藥物引起，屬於傷害而非疾病，應裁定死於不幸。周官提及，病理組織專家崔文山供稱鄧曾服用降膽固醇藥Zocor（辛伐他汀），可能誘發自身免疫肝炎（AIH），若陪審團信納此藥物引發AIH，導致鄧肝衰竭而死，同樣屬於傷害，可裁定死於不幸。

倘無法判斷成因 死因存疑

周官表示，崔文山從肝組織漿細胞的迹象，推斷鄧桂思為AIH患者，不過另一專家證人、中大內科及藥物治療學系教授黃麗虹認為鄧不符合AIH的臨牀條件。若陪審團信納鄧患有AIH致死，屬自身免疫系統失調的疾病，可裁定死於自然。另一方面，周官引述瑪麗醫院時任顧問醫生馮恩裕指出，無人知道乙肝自發激活的機制，若陪審團認為鄧的乙肝屬自發，導致肝衰竭而死，亦可裁定死於自然。

周官最後指出，若陪審團聽畢證據，無法判斷鄧桂思的肝衰竭來自乙肝復發抑或AIH，以及背後病發的成因，陪審團可裁定死因存疑。

研訊今續，預料周官完成引導後，陪審團將退庭商議。

【案件編號：CCDI 808/17】

（死因研訊）

相關字詞﹕乙型肝炎 換肝 鄧桂思 死因研訊

上 / 下一篇新聞

外判商轉移資料時擅改讀取權限 消防處揭5000人資料外泄風險
外判商轉移資料時擅改讀取權限 消防處揭5000人資料外泄風險
消息：政府擬調低三的加幅 起表多2元
消息：政府擬調低三的加幅 起表多2元
政府停車場一年兩加價 私家車月租累增300元
政府停車場一年兩加價 私家車月租累增300元
【日月掠影】2011年5月20日：財儲足 高層公僕加薪7.24％
【日月掠影】2011年5月20日：財儲足 高層公僕加薪7.24％
女子鬧市被擄 晚尋回無受傷 白天多人目擊 疑犯在逃
女子鬧市被擄 晚尋回無受傷 白天多人目擊 疑犯在逃
七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕
七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕
中大：輝瑞口服藥助減新冠後遺症
中大：輝瑞口服藥助減新冠後遺症
段崇智外訪跌傷 陳金樑暫代中大校長
段崇智外訪跌傷 陳金樑暫代中大校長
吊運鐵枝鬆脫 擊斃32歲地盤工
吊運鐵枝鬆脫 擊斃32歲地盤工
日間中心引沉浸式VR 帶長者「旅行」
日間中心引沉浸式VR 帶長者「旅行」
調查：48%長者子女移外地 以老護老趨普遍
調查：48%長者子女移外地 以老護老趨普遍
屠龍隊長認挪30萬籌款賭博 稱為紓壓 否認私吞
屠龍隊長認挪30萬籌款賭博 稱為紓壓 否認私吞
有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火
有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火
7·21案 被告稱為阻白衣施襲 出閘後折返
7·21案 被告稱為阻白衣施襲 出閘後折返
稱轉控方證人後沒再作假陳梓華：唔想受良心責難
稱轉控方證人後沒再作假陳梓華：唔想受良心責難
一再押後 立場案8·29裁決
一再押後 立場案8·29裁決
首季食肆收益按年升2.3% 銷售量微跌0.7％ 黃家和憂性價比距深圳更遠
首季食肆收益按年升2.3% 銷售量微跌0.7％ 黃家和憂性價比距深圳更遠
首季增長料2.7% 陳茂波：市場反應正面
首季增長料2.7% 陳茂波：市場反應正面
接最後申請2200伙 土地共享「完成任務」
接最後申請2200伙 土地共享「完成任務」
港大迎新營非禮案組爸罪脫 官：身分難辨
港大迎新營非禮案組爸罪脫 官：身分難辨
與未成年妹性交 青年囚6年半
與未成年妹性交 青年囚6年半
裝修公司涉廉價聘內地黑工 入境處拘6人
裝修公司涉廉價聘內地黑工 入境處拘6人
灣區熱搜：廣交會首設港澳律師義務諮詢 與內地律師互補 介紹港開公司跳板優勢
灣區熱搜：廣交會首設港澳律師義務諮詢 與內地律師互補 介紹港開公司跳板優勢
灣區熱搜：可接觸多元外商賺經驗 律師盼港展會仿效安排
灣區熱搜：可接觸多元外商賺經驗 律師盼港展會仿效安排
灣區手記：廣州「六合彩」 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「六合彩」 ／文：尚東美
【Emily】開業兩年半 民主黨員BOLD Coffee結業
【Emily】開業兩年半 民主黨員BOLD Coffee結業
【Emily】漁署：較人手點算多70% 機器點算 兩郊園舊年錄200萬人次
【Emily】漁署：較人手點算多70% 機器點算 兩郊園舊年錄200萬人次
【Emily】離島議員倡電動單車盡快合法化
【Emily】離島議員倡電動單車盡快合法化
【Emily】參觀社區客廳 議員促政府多宣傳
【Emily】參觀社區客廳 議員促政府多宣傳
【Emily】視像教長輩用電器App拎科技獎
【Emily】視像教長輩用電器App拎科技獎
【Emily】與華懋合作 港隊泳手盼助年輕人抗壓
【Emily】與華懋合作 港隊泳手盼助年輕人抗壓