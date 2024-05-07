鄧桂思案今裁 死因3選項引導陪審 官着考慮肝衰竭藥物激活或自發

周官總結表示，事主鄧桂思（終年44歲）的死因研訊涉及15名證人，牽涉38份文件證據，陪審團須客觀考慮接納哪些證據和供辭，不應該根據個人情緒裁斷。

開漏藥或降膽固醇藥誘發 可裁死於不幸

周官引述解剖報告指出，鄧桂思因急性肝衰竭而兩度施手術換肝，其後併發急性肺炎，死於敗血病；若陪審團認為鄧服用類固醇時未獲處方抗病毒藥，導致乙肝復發，事件起因由藥物引起，屬於傷害而非疾病，應裁定死於不幸。周官提及，病理組織專家崔文山供稱鄧曾服用降膽固醇藥Zocor（辛伐他汀），可能誘發自身免疫肝炎（AIH），若陪審團信納此藥物引發AIH，導致鄧肝衰竭而死，同樣屬於傷害，可裁定死於不幸。

倘無法判斷成因 死因存疑

周官表示，崔文山從肝組織漿細胞的迹象，推斷鄧桂思為AIH患者，不過另一專家證人、中大內科及藥物治療學系教授黃麗虹認為鄧不符合AIH的臨牀條件。若陪審團信納鄧患有AIH致死，屬自身免疫系統失調的疾病，可裁定死於自然。另一方面，周官引述瑪麗醫院時任顧問醫生馮恩裕指出，無人知道乙肝自發激活的機制，若陪審團認為鄧的乙肝屬自發，導致肝衰竭而死，亦可裁定死於自然。

周官最後指出，若陪審團聽畢證據，無法判斷鄧桂思的肝衰竭來自乙肝復發抑或AIH，以及背後病發的成因，陪審團可裁定死因存疑。

研訊今續，預料周官完成引導後，陪審團將退庭商議。

【案件編號：CCDI 808/17】

（死因研訊）