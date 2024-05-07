接最後申請2200伙 土地共享「完成任務」

發展局稱，隨着政府主導的造地項目陸續到位，透過先導計劃預設房屋單位數目和房屋類別組合，以增加房屋供應的需要已降低，因此先導計劃申請期已按去年5月初公布，於前日結束。局方稱，計劃申請期雖結束，但政府歡迎私人土地擁有人在符合法定規劃程序和契約修訂前提下，將土地用作較高增值用途的發展。

屏山擬建1500伙公營 700伙私宅

政府昨公布最新接獲申請，涉及元朗屏山馮家圍的私人和毗鄰政府土地，佔地約3.1公頃，現時劃為康樂及鄉村式發展地帶，建議興建約1500個公營房屋或首置單位，以及約700個私營房屋單位和附屬設施，住用總樓面面積約11.74萬平方米；申請者是利安投資（集團）有限公司旗下的Brasilia Limited。發展局稱，與過往收到的申請一樣，發展局轄下土地共享辦事處會協調部門，加快處理及審核申請。

4年7項目涉逾3.2萬伙

土地共享先導計劃由前特首林鄭月娥在2018年《施政報告》提出框架，至2020年5月推出，原為期3年，政府於2023年5月宣布計劃延長一年，至今年5月5日。政府早前接獲6宗申請，均獲原則同意，申請人正做詳細技術評估，以敲定發展方案，並就擬議發展在交通、環境影響、基建設計等方面完成可行性評估，料這些項目的法定改劃程序由今年第二季開始逐步展開。

劉振江昨回應查詢表示，本港現時樓市疲弱，息口高企，限制購買力，土地共享先導計劃未再延長可以理解，認為已完成歷史任務。劉又說，先導計劃獲原則同意的6宗申請，仍要通過法定及行政程序，是否全數落實仍未知。