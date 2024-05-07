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港聞

港聞二

首季增長料2.7% 陳茂波：市場反應正面

【明報專訊】財政司長陳茂波上周赴格魯吉亞出席亞洲開發銀行理事會年會，昨日結束行程返港。他表示格魯吉亞積極吸引外資，認為本港工商界可到當地發展，稱香港可以為當地基建項目提供專業服務、協助融資。本港首季經濟預估增長2.7%，陳茂波表示市場反應正面，「撤辣」後樓市交投量上升，認為樓價及市場信心雙雙回穩。

訪格魯吉亞 將邀與會者訪港

陳茂波昨日總結行程，表示今次年會的主題圍繞如何協助有需要成員應對氣候變化，以及發展數字經濟。他說，在會議上分享香港在開拓資金、擴闊投資者基礎等範疇的經驗，與會者深感興趣，稍後將邀請其他成員來港出席工作坊，冀為工商界和專業界別帶來更多商機。陳茂波此行與格魯吉亞財政部長胡齊什維利會面，陳說當地大力推動商貿投資，雙方討論後認為本港工商界有相當機會到當地發展。陳茂波指格魯吉亞位處中亞，當地大量基建如機場需要改建或擴建，相信本港能提供專業服務及協助籌措資金。

樓市撤辣後交投增 料樓價回穩

政府上周公布首季經濟預估增長2.7%，陳茂波稱市場反應正面，表示由於外圍需求增加，首季出口總額按年增長6.7%，私人消費開支受惠旅客人數上升，亦增長1%。今年《財政預算案》宣布全面「撤辣」，陳茂波指樓市4月交投量約8600宗，較過去幾年平均每月4000宗明顯增加，認為樓價轉趨平穩，市場信心亦已穩定。

余偉文籲銀行審慎管理風險 平衡支持經濟需要

經民聯昨舉辦「全力發展經濟支援中小企業」論壇，金管局總裁余偉文致辭表示，旅客及市民的消費模式改變，部分行業較受影響，會鼓勵銀行審慎管理風險，同時平衡支持實體經濟的需要。金管局3月推出包括不要求按時供款的按揭客戶提前還款等9項措施支持中小企，他說過去一個月內已有3000間客戶受惠。商經局長丘應樺則表示政府一直致力支持中小企，「中小企融資擔保計劃」自2012年推出至今年3月批出逾2700億元貸款，惠及近6.2萬間企業及78萬名員工。

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