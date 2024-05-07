首季食肆收益按年升2.3% 銷售量微跌0.7％ 黃家和憂性價比距深圳更遠

酒吧收益跌17.8% 中西快餐等類別升1至7%

統計處昨公布的數字中，中式餐館、非中式餐館、快餐店及雜類飲食場所的收益，均較去年同期多約1%至近7%不等，惟酒吧收益較去年跌17.8%。不過，如將食肆收益價值指數內的物價變動因素扣除後，得出的整體食肆收益數量指數顯示，整體0.7%跌幅，即扣除價格變動因素，單純比較同期的食肆銷售量，今年首季錄得下跌。

黃稱新年效應 多春茗團拜

黃家和分析指今年首兩個月「升得多一點」，因受新年效應影響，多社團飲宴、春茗、團拜等活動刺激生意，踏入3月升幅便開始放緩，又因內地旅客餐飲習慣改變，與港人北上消費較去年多，認為收益升幅輕微與預期相符。至於數字是否反映政府大力推動各項夜繽紛活動，和各項盛事如七欖刺激收益，他認為有關活動「始終有一些正面效果」，否則數字上有可能呈負增長。

香港酒吧業協會主席錢雋永估計，今年首季酒吧業生意整體約下跌20%，認為現時業界面對難關，亦需轉型，協會已投入50萬元舉辦大抽獎，盼吸引客人消費，強調看好業界未來發展，預計明年生意或會更興旺。

食肆總收益數量指數較去年跌0.7%，反映銷售量下跌。黃家和稱對此感到「頭赤」，若因銷量跌而抬高價格增加利潤，性價比便與深圳等地「更有距離」，憂慮生意會進一步收縮，業界暫只好賺取「薄利」或「保本」。

另外，文體旅局長楊潤雄昨稱五一黃金周期間，共有約76.6萬人次的內地旅客訪港，平均每日約15.3萬人次入境，較去年同期多22%，酒店業初步統計整體入住率逾85%。