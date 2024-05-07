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港聞

港聞二

7·21案 被告稱為阻白衣施襲 出閘後折返

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，立法會時任議員林卓廷等7人否認暴動罪，案件昨於區院續審。第四被告葉鑫昇自辯稱，當晚出席完友人的求婚派對後回家，在元朗站出閘時看見閘外白衣人手持武器及叫囂，「好似黑社會電影情節，俗啲講係擸晒武器、曬馬」；本來自己已出閘，但忐忑要否阻止白衣人傷人，最終選擇轉身躍回閘內喝阻白衣人行動。

白衣人擸武器「似黑幫電影」

被告葉鑫昇（現年35歲）為安老院舍社工，已婚及育有兩兒，居於元朗。他供述案發當日應友人邀請出席對方的求婚派對，並在晚餐後乘港鐵回家。當晚近11時，葉抵達元朗站，他出閘前看見兩班人互相指罵，其中一方身穿白衣、手持藤條或揮動棍棒。

葉稱當時認為白衣人是黑社會，因為他們在公眾地方手持武器及叫囂，好像黑社會題材電影的情節。葉感害怕且忿怒，認為白衣人會隨時衝入閘內傷人，「好過分，需要阻止」，故出閘後忐忑要否幫忙阻止白衣人。葉自言「唔知係睇唔過眼，定見義勇為」，選擇返回閘內。

試圖喝止白衣人 兩情急擲水樽

葉說及後試圖喝止白衣人，並在情急下將手上膠水樽擲向對方。葉拾回膠水樽時看見一名白衣人正彎腰拾起木棍，自己於是「招手」，示意對方站立，惟該白衣人拾起木棍及試圖擲入閘內，自己再次情急下擲出膠水樽，試圖嚇阻對方。葉亦有喝罵一名欲襲擊救護員的白衣人，事後得知對方是「懵良」林觀良。

葉稱其後與其他人退回港鐵車廂內，但列車遲遲未有開行，白衣人此時衝上月台打人，葉害怕至瑟縮車廂內，沒有參與打鬥。待列車開行後，葉不敢在下一站朗屏站下車，直到天水圍站才下車回家。事後葉從任職警察的姐夫與妹夫得知7．21事件被定性為「社會事件」，加上考慮妻子患情緒病，故沒向警方提出協助調查。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 元朗站 721白衣人襲擊 反修例風波

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