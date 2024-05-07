有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火

另外，首被告張俊富的辯方大律師李國輔盤問指出，屠龍小隊主要由黃振強和「軍師」處理大小事務，隊員聽黃指揮行動，張俊富與「育龍」頻道無關，亦不會管錢；黃同意。李稱，案發時張俊富就讀公開大學會計系三年級，私務繁重，黃亦曾抱怨「條team無人做嘢」，是認為隊員幫不上忙。被問到張的角色是否有如運輸工人，黃同意是功能之一。

被指曾倡模仿向公安用煙花

李續稱，2019年11月張俊富在葵芳示威時小腿遭鏹水傷及，黃帶張返家洗傷口。黃供稱不記得張受傷及行動不便，但有印象和張到過住所。黃同意張無參與中大和理大衝突。

李稱，黃曾提議小隊模仿有人向公安使用煙花爆竹，稱嚇到公安雞飛狗走的畫面吸引，可宣傳眾籌，並提及需要20公斤，故張信息所講的「20kg」是指煙花，而非涉案炸藥；黃表示不同意。

（反修例風暴）