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港聞

港聞二

有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火

【明報專訊】控方昨早繼續就認罪被告、控方證人黃振強和被告劉佩凝管理的眾籌Telegram頻道「育龍」提問。有自稱台灣人發信息問頻道是否需要「文具」，表示有意捐助，頻道帳號回覆「比較需要軍火」，對方指軍火較難運送，頻道帳號稱「主要是錢和軍火」；黃作供承認他有此回覆。頻道另要求他人「引薦」有錢人，「我地（哋）隨時都可以殺狗，宜家係籌緊安家費同後路」，又說「目標係500萬，而家得30，聽日就屠龍啦，30萬邊夠班仔走呀」；黃稱後者相信是「軍師」或劉所寫。

另外，首被告張俊富的辯方大律師李國輔盤問指出，屠龍小隊主要由黃振強和「軍師」處理大小事務，隊員聽黃指揮行動，張俊富與「育龍」頻道無關，亦不會管錢；黃同意。李稱，案發時張俊富就讀公開大學會計系三年級，私務繁重，黃亦曾抱怨「條team無人做嘢」，是認為隊員幫不上忙。被問到張的角色是否有如運輸工人，黃同意是功能之一。

被指曾倡模仿向公安用煙花

李續稱，2019年11月張俊富在葵芳示威時小腿遭鏹水傷及，黃帶張返家洗傷口。黃供稱不記得張受傷及行動不便，但有印象和張到過住所。黃同意張無參與中大和理大衝突。

李稱，黃曾提議小隊模仿有人向公安使用煙花爆竹，稱嚇到公安雞飛狗走的畫面吸引，可宣傳眾籌，並提及需要20公斤，故張信息所講的「20kg」是指煙花，而非涉案炸藥；黃表示不同意。

（反修例風暴）

相關字詞﹕屠龍小隊 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例 反修例風波

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