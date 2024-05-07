屠龍隊長認挪30萬籌款賭博 稱為紓壓 否認私吞

明報記者

《反恐條例》首案昨在高院進入第10日審訊，辯方開始盤問黃振強，他確認管理屠龍小隊的眾籌款項。辯方問到，黃早前稱平均每支汽油彈索價1000元是否太誇張，黃供稱願意用錢轉介風險，以確保隊員安全，否認「作大」訛稱花上十幾萬元買汽油彈。他表示曾出錢與隊員到澳門旅遊，但不記得賭錢輸光，又否認嗜賭足球。

千元一支汽油彈 否認作大

辯方根據馬會紀錄稱，黃每次賭博金額介乎1萬多至5萬元，黃承認沒經隊員同意擅自挪用眾籌款項。辯方估計黃在一個月內賭注共約29.7萬元，黃表示沒計算賭注總額，又稱那是他的紓壓方法，承認「自把自為」賭輸，又說感激辯方幫他計算及令他記起當時「有咁唔好嘅行為」。辯方質疑黃私吞款項，黃不同意。

擬行動後赴台 否認想賣甩隊友

早前黃供稱擬在殺警行動後「着草」到台灣，辯方關注首被告張俊富是否得知計劃。黃表示不記得有否告知張，但張應知道12月尾要去台灣軍訓。辯方稱黃在行動前夕在信息提及訂機票和執行李，問他是否打算於行動翌日赴台一走了之，黃供稱不肯定是否自己一人離港，不同意想「賣甩」屠龍小隊。

控方在審訊依賴黃振強手機內信息舉證，辯方昨問黃是否因為被警方「打、嚇、𧨾」才交出手機密碼。黃沉思片刻，並在辯方重覆提問後答「不同意」，稱與警方錄影會面時自己狀態不太理想。

稱被捕後慌張 警武力下交手機密碼

黃此時提出曾向警方投訴，擔心作供會構成影響；法官因應豁免起訴書，容許他索取法律意見。之後黃供稱當時情况混亂，感到慌張，並在警方一定的武力對待下同意交出密碼，又說相信無論如何都會提供。黃透露警員曾向他揮警棍約8至10下及用手拍他面部，黃被棍揮中，他當時認為是打，惟在庭上屢次重申如今不能判斷，需交由投訴警察課定奪。

錄影會面稱哄騙同謀百萬贊助

庭上稱忘記何出此言

辯方表示，黃於被捕當日的錄影會面稱他扮傷缺席試槍，和庭上供辭是兩個版本，他解釋被捕後經歷很多，難免記憶混亂，但否認向警員說謊。辯方繼續引述黃的錄影會面稱，黃曾向警方談及槍手時表示害怕，自己表面上說槍械「好正」，「心裏面都係講笑，想拎下資助金，無諗過嚟真」；黃當時又稱同謀吳智鴻曾想他做槍手，如果事後潛逃，可能獲吳給予百多萬元，自己欲討好吳而拖延及騙他。黃昨在庭上回應稱，已不記得何出此言。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）