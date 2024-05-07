調查：48%長者子女移外地 以老護老趨普遍

靠朋友陪治療 身心影響大

機構去年6至12月期間以問卷訪問205名本港65歲或以上長者，結果發現98人、即47.8%受訪者在過去3年曾有一名或以上子女移居外地。當中有21.8%表示不滿意自己在子女離港後的生活，36%留港長者表示有心理或情緒困擾，另有31.8%表示有生理健康問題。

年逾七旬的鍾太3個女兒均已於早年移民。她幾年前發現膝蓋退化並接受手術，但初期康復情况不太理想，雙腳兩個多月都未能消腫，令她身心大受影響。鍾太說，當時有與女兒視像溝通，但現實只能靠朋友帶她到醫院做物理治療。

循道衛理中心長者及健康服務經理徐康泓說，留港長者容易感到孤單，甚至出現社區疏離感；他們與子女通話時，也未必會如實說出問題。徐另指出，受訪的留港長者表示需要情緒支援、服務轉介及實質陪伴，包括四成受訪者期望有恆常的復康運動，以支援健康需求。

長者及健康服務經理高級經理周安妮表示，中心將於本年第三季推出為期一年的「醫家顧計劃」，為居住灣仔或港島東區的留港長者提供適切的身體及精神健康支援，料惠及約300人。計劃採用能者多付原則，有需要人士可付較低價錢使用服務。