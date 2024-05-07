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段崇智外訪跌傷 陳金樑暫代中大校長

【明報專訊】香港中文大學昨公布，中大校長段崇智上周在馬來西亞吉隆坡出席公務活動期間，跌倒受傷，在當地接受手術，現正遵醫囑休息，暫由常務副校長陳金樑署任校長，相關安排已通知大學校董會主席。中大未交代署任校長安排到何時，身兼中大校董會成員的民建聯立法會議員劉國勳回覆本報稱，不清楚段崇智休假到何時，祝他早日康復，相信不影響稍後的校董會會議。

校方未回應出席校董會否

本報昨向中大傳訊及公共關係處查詢段崇智上周在吉隆坡出席什麼公務活動、傷勢如何、是否已回港、休假暫料到何時，以及他暫料能否出席下次校董會會議，中大未有正面回覆，表示校長正遵從醫生指示，希望及早康復，大學多謝各界關心，惟基於尊重校長私隱，不會再評論。

劉國勳：曾視像開會 料無影響

劉國勳表示，今月下旬將再有校董會會議，大學有安排署理校長代理職務，在機制上沒問題。他稱，以往校長亦曾試過在外地或身體不適，未能親自出席會議，而改以視像遙距參與，相信科技可處理，不會影響會議。

段3次缺席法案委員會會議

翻查資料，中大校董會改組去年引起爭議，立法會法案委員會曾先後召開3次會議，段崇智均因事或病告假沒有現身，由署理校長陳金樑代為出席。

段崇智於2018年1月出任中大校長。去年12月時任副校長吳樹培遭解僱後，今年1月初段崇智辭職，明年1月卸任，較原定任期至2026年底提早兩年。中大前校長金耀基當時表示，對段崇智辭職感遺憾。

相關字詞﹕校董會 中文大學 段崇智

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