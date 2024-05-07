中大：輝瑞口服藥助減新冠後遺症

團隊分析本港2022年3月11日至2023年10月10日逾5萬名年滿18歲住院新冠病人，其中1.5萬人檢測陽性5天內獲處方輝瑞口服藥，無服口服藥者則為對照組，檢視該些病人急性後死亡及13類後遺症風險。

RNA料留體內 口服藥壓制病毒

研究發現服藥者急性後死亡比例為6.9%，低於對照組13.5%；服藥者出現鬱血性心衰竭、心房顫動和冠心病風險分別為1.5%、1.4%和1.7%，較對照組2.4%、2.3%和2.5%低。呼吸道後遺症方面，服藥者出現慢性肺病和急性呼吸窘迫症候群比例為1.1%和1.3%，亦低於對照組1.7%和2.7%。

團隊估計新冠病毒的RNA（核糖核酸）可長期殘留病人體內，導致免疫系統失調、慢性發炎、血管損傷和損害多個器官，而口服藥可壓制病毒量，減低相關後遺症風險。

團隊表示，研究分析的病人大多感染新冠變異株Omicron BA.2或BA.5，僅少數感染XBB，在應用研究數據時須考慮不同變異株的影響。研究已於國際醫學期刊《刺針‧傳染病學》發表，通訊作者為中大公共衛生及基層醫療學院榮休教授楊永強和助理教授莊家俊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦有參與。