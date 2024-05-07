七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕

曾任保險經紀 案發前追200萬佣

昨午約2時，涉事男子在太子大廈乘搭升降機離開期間突然情緒激動，用白電油淋全身，市民見狀大感驚慌，立即離開升降機，有人於電梯大堂見到該男子手持打火機欲自焚，於是報警。

警方及消防員接報到場後分別在場游說及戒備，並一度封鎖大廈出入口，最終事主被制服後獲安排送往瑪麗醫院。一名警員在混亂期間膝蓋受傷，同被送往瑪麗醫院，沒有其他市民在事件中受傷。

睹白電油淋身 市民驚慌逃出

升降機內遺下一個疑載有易燃液體的鐵罐及打火機，附近一個行李箱亦載有一罐懷疑易燃液體。有網民在內地社交平台「小紅書」上載片段顯示涉事男子事發後躺在升降機，至少3名保安在場處理事件。

據了解，被捕71歲李姓男子持香港身分證，曾於2005至2009年在一間保險公司任職保險經紀，其間與客人簽訂基金計劃，涉約200萬元佣金，惟客人不滿其服務態度而拒繳佣金，該男子昨到上址一間律師行商討佣金問題。