七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕

【明報專訊】一名七旬男子昨午在中環太子大廈乘搭升降機期間突然用白電油淋全身，並手持打火機企圖自焚，其後警員及消防員到場制服，該男子涉嫌企圖縱火被捕，警方正調查事件。據悉，事主曾任職保險經紀，與客人簽訂基金計劃，涉約200萬元佣金，惟客人不滿其服務態度而拒繳佣金，案發前他到上址一間律師行商討佣金問題。
曾任保險經紀 案發前追200萬佣
昨午約2時，涉事男子在太子大廈乘搭升降機離開期間突然情緒激動，用白電油淋全身，市民見狀大感驚慌，立即離開升降機，有人於電梯大堂見到該男子手持打火機欲自焚，於是報警。
警方及消防員接報到場後分別在場游說及戒備，並一度封鎖大廈出入口，最終事主被制服後獲安排送往瑪麗醫院。一名警員在混亂期間膝蓋受傷，同被送往瑪麗醫院，沒有其他市民在事件中受傷。
睹白電油淋身 市民驚慌逃出
升降機內遺下一個疑載有易燃液體的鐵罐及打火機，附近一個行李箱亦載有一罐懷疑易燃液體。有網民在內地社交平台「小紅書」上載片段顯示涉事男子事發後躺在升降機，至少3名保安在場處理事件。
據了解，被捕71歲李姓男子持香港身分證，曾於2005至2009年在一間保險公司任職保險經紀，其間與客人簽訂基金計劃，涉約200萬元佣金，惟客人不滿其服務態度而拒繳佣金，該男子昨到上址一間律師行商討佣金問題。