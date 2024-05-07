女子鬧市被擄 晚尋回無受傷 白天多人目擊 疑犯在逃

至少3人報案 警截查車輛搜尋

警方將案件列作非法禁錮處理，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕，正追緝兩名男疑犯。

昨日中午12時許，警方接獲至少3人報案，指有兩名男子在尖沙嘴宜昌街及漢口道交界挾持一名女子，強行帶上私家車。

警員接報後封鎖現場一帶調查，並展開「捷進行動」，截查可疑車輛。

案發後一隻女裝波鞋遺留在地上。附近一間茶餐廳男職員表示，女事主當時坐在亞士厘道10至14號一間店舖門外吸煙，突然一名男子將女事主擄走，拖上一架深色私家車，其間女事主曾掙扎呼救，左腳運動鞋甩脫，遺在馬路旁，涉案私家車則向漢口道方向駛走。

餐廳男目擊被拖上車掙扎呼救

根據本報取得附近店舖的閉路電視片段所見，事發前有不少途人及車輛行經上址，身穿白色上衣及短褲的女事主當時坐在亞士厘道一間店舖外吸煙休息，未幾一名身穿深色衫褲及白色鞋的男子，由對開馬路走近事主，短暫徘徊後，突然邁步上前強行將她拉起，再與另一名同黨左右兩邊將事主迅速挾走，向宜昌街方向逃去。

據悉，警方正追緝涉案車輛及兩名涉案男子，兩人當時身穿黑色上衣及長褲，戴鴨舌帽及口罩。疑犯犯案動機仍待調查確定。