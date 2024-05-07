政府停車場一年兩加價 私家車月租累增300元

涉11車場 6·1起生效

調整後，私家車及客貨車月租加150元，時租、日泊及夜泊分別加1元、10元和5元。電單車月租加40元，日泊及夜泊分別加2元及1元。的士月租加70元。旅遊巴士及貨車夜泊及時租分別加5元及1元。各停車場私家車及客貨車季租按月租加幅率上調，即加450元（見表）。

11個調整收費的停車場分別為堅尼地城、林士街、天星碼頭、大會堂、天后、筲箕灣、香港仔、雙鳳街、黃大仙、葵芳及荃灣停車場，其中黃大仙停車場共提供25個旅遊巴士泊車位，餘下停車場則約有4000個私家車位及650個電單車位。運輸署表示，為配合季租的銷售周期，林士街、天后、筲箕灣、香港仔、葵芳及荃灣停車場的季租新收費7月1日生效。

田北辰批「擾民」促詳細交代

運輸署表示，調整收費時已考慮多項因素，包括鄰近公眾停車場收費水平、市民接受程度及政府停車場使用率等。田北辰回應本報查詢稱，停車場加價原因通常是長時間無加價或冀起分流作用，惟今次屬統一加價，非按不同停車場實際情况而定，估計署方非打算起分流作用，促詳細交代加價原因。對於署方不足一年內兩度加價，他認為「好擾民」，市民只能「硬食」加幅。

翻查資料，除黃大仙停車場外，其餘10個政府停車場去年8月1日起加價，當中私家車及客貨車加幅與今年相同。此外，房委會轄下停車場約3.4萬個泊車位今年元旦起加價，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位月租分別加120元及140元；大型巴士露天及有蓋泊車位則加160元及180元；電單車露天及有蓋車位亦加30元和40元。