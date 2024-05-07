明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

政府停車場一年兩加價 私家車月租累增300元

【明報專訊】繼去年8月運輸署轄下10個政府公眾停車場加價後，署方昨公布6月1日起調整轄下11個停車場收費，其中私家車及客貨車月租車位加150元，增幅介乎2.5%至3.3%，連同上次在不足一年內累加300元。運輸署發言人稱，調整收費時已考慮鄰近公眾停車場的收費水平等多項因素。實政圓桌立法會議員田北辰稱不足一年兩度加價「好擾民」，促詳細交代原因。

涉11車場 6·1起生效

調整後，私家車及客貨車月租加150元，時租、日泊及夜泊分別加1元、10元和5元。電單車月租加40元，日泊及夜泊分別加2元及1元。的士月租加70元。旅遊巴士及貨車夜泊及時租分別加5元及1元。各停車場私家車及客貨車季租按月租加幅率上調，即加450元（見表）。

11個調整收費的停車場分別為堅尼地城、林士街、天星碼頭、大會堂、天后、筲箕灣、香港仔、雙鳳街、黃大仙、葵芳及荃灣停車場，其中黃大仙停車場共提供25個旅遊巴士泊車位，餘下停車場則約有4000個私家車位及650個電單車位。運輸署表示，為配合季租的銷售周期，林士街、天后、筲箕灣、香港仔、葵芳及荃灣停車場的季租新收費7月1日生效。

田北辰批「擾民」促詳細交代

運輸署表示，調整收費時已考慮多項因素，包括鄰近公眾停車場收費水平、市民接受程度及政府停車場使用率等。田北辰回應本報查詢稱，停車場加價原因通常是長時間無加價或冀起分流作用，惟今次屬統一加價，非按不同停車場實際情况而定，估計署方非打算起分流作用，促詳細交代加價原因。對於署方不足一年內兩度加價，他認為「好擾民」，市民只能「硬食」加幅。

翻查資料，除黃大仙停車場外，其餘10個政府停車場去年8月1日起加價，當中私家車及客貨車加幅與今年相同。此外，房委會轄下停車場約3.4萬個泊車位今年元旦起加價，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位月租分別加120元及140元；大型巴士露天及有蓋泊車位則加160元及180元；電單車露天及有蓋車位亦加30元和40元。

上 / 下一篇新聞

外判商轉移資料時擅改讀取權限 消防處揭5000人資料外泄風險
外判商轉移資料時擅改讀取權限 消防處揭5000人資料外泄風險
消息：政府擬調低三的加幅 起表多2元
消息：政府擬調低三的加幅 起表多2元
【日月掠影】2011年5月20日：財儲足 高層公僕加薪7.24％
【日月掠影】2011年5月20日：財儲足 高層公僕加薪7.24％
女子鬧市被擄 晚尋回無受傷 白天多人目擊 疑犯在逃
女子鬧市被擄 晚尋回無受傷 白天多人目擊 疑犯在逃
七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕
七旬漢電梯圖自焚 涉縱火被捕
中大：輝瑞口服藥助減新冠後遺症
中大：輝瑞口服藥助減新冠後遺症
段崇智外訪跌傷 陳金樑暫代中大校長
段崇智外訪跌傷 陳金樑暫代中大校長
吊運鐵枝鬆脫 擊斃32歲地盤工
吊運鐵枝鬆脫 擊斃32歲地盤工
日間中心引沉浸式VR 帶長者「旅行」
日間中心引沉浸式VR 帶長者「旅行」
調查：48%長者子女移外地 以老護老趨普遍
調查：48%長者子女移外地 以老護老趨普遍
屠龍隊長認挪30萬籌款賭博 稱為紓壓 否認私吞
屠龍隊長認挪30萬籌款賭博 稱為紓壓 否認私吞
有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火
有台灣人擬捐「文具」 育龍Tg：需要錢和軍火
7·21案 被告稱為阻白衣施襲 出閘後折返
7·21案 被告稱為阻白衣施襲 出閘後折返
稱轉控方證人後沒再作假陳梓華：唔想受良心責難
稱轉控方證人後沒再作假陳梓華：唔想受良心責難
一再押後 立場案8·29裁決
一再押後 立場案8·29裁決
首季食肆收益按年升2.3% 銷售量微跌0.7％ 黃家和憂性價比距深圳更遠
首季食肆收益按年升2.3% 銷售量微跌0.7％ 黃家和憂性價比距深圳更遠
首季增長料2.7% 陳茂波：市場反應正面
首季增長料2.7% 陳茂波：市場反應正面
接最後申請2200伙 土地共享「完成任務」
接最後申請2200伙 土地共享「完成任務」
鄧桂思案今裁 死因3選項引導陪審 官着考慮肝衰竭藥物激活或自發
鄧桂思案今裁 死因3選項引導陪審 官着考慮肝衰竭藥物激活或自發
港大迎新營非禮案組爸罪脫 官：身分難辨
港大迎新營非禮案組爸罪脫 官：身分難辨
與未成年妹性交 青年囚6年半
與未成年妹性交 青年囚6年半
裝修公司涉廉價聘內地黑工 入境處拘6人
裝修公司涉廉價聘內地黑工 入境處拘6人
灣區熱搜：廣交會首設港澳律師義務諮詢 與內地律師互補 介紹港開公司跳板優勢
灣區熱搜：廣交會首設港澳律師義務諮詢 與內地律師互補 介紹港開公司跳板優勢
灣區熱搜：可接觸多元外商賺經驗 律師盼港展會仿效安排
灣區熱搜：可接觸多元外商賺經驗 律師盼港展會仿效安排
灣區手記：廣州「六合彩」 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「六合彩」 ／文：尚東美
【Emily】開業兩年半 民主黨員BOLD Coffee結業
【Emily】開業兩年半 民主黨員BOLD Coffee結業
【Emily】漁署：較人手點算多70% 機器點算 兩郊園舊年錄200萬人次
【Emily】漁署：較人手點算多70% 機器點算 兩郊園舊年錄200萬人次
【Emily】離島議員倡電動單車盡快合法化
【Emily】離島議員倡電動單車盡快合法化
【Emily】參觀社區客廳 議員促政府多宣傳
【Emily】參觀社區客廳 議員促政府多宣傳
【Emily】視像教長輩用電器App拎科技獎
【Emily】視像教長輩用電器App拎科技獎
【Emily】與華懋合作 港隊泳手盼助年輕人抗壓
【Emily】與華懋合作 港隊泳手盼助年輕人抗壓