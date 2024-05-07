消息：政府擬調低三的加幅 起表多2元

行會最快今商方案

消息表示，政府考慮一籃子因素後，建議「三的」起表加幅全部不超過一成，較其提出的18.5%、19.1%及27.3%低；以整體收費計算，其中一類的士擬議加幅會高逾一成，有關方案最快今日諮詢行會。

的士上次加價為2022年7月，紅的和綠的申請起表加6元，藍的加7元，最終皆獲准加3元。不同的士業界團體於2022年11月至去年1月向運輸署提交數項加價申請，至去年3月取得共識，建議市區的士起表加至32元，增5元；落旗後2至9公里每次跳表加至2.1元，增0.2元；9公里後每次跳表加至1.5元，增0.2元；又建議跳表停車等候時間由1分鐘減至45秒。

運輸署昨回覆稱正按的士營運財務可行性、的士營運成本、的士與其他公共交通工具收費合理差距、整體供求、服務質素，以及市民接受程度等因素，審視業界的加價申請，在完成評估後，會適時將建議提交行會審議。

業界不滿 指難補網約車打擊

周國強說不滿政府建議加幅，司機在非繁忙時間需等20至25分鐘才有生意，加上近年營運開支上升，長遠只令的士服務質素下降；若政府不規管白牌車，業界難以繼續營運。市區的士司機周景恒稱，政府建議加幅對生計幫助不大，自己入行10年，月入由約2萬元升至2.5萬元，現時每日保險費96元、入油費150元至200元，即使每周工作6日，每日12小時，仍擔心生意額不夠。他又慨嘆愈來愈少年輕人入行。

張欣宇：司機收入贏通脹 不必加

立法會交通事務委員會委員張欣宇稱，過去兩年社會逐漸復蘇，前線的士司機收入改善，其實際收入增幅跑贏通脹，從數字上看不到有加價的實際需要。他說的士牌照由於行政限制，已成一種稀缺資源，如只靠加價去為的士牌投資人收入「埋單」，本質上是用社會公共利益為代價，滿足部分投資者需求，並不合理。