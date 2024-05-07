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灣區手記：廣州「六合彩」 ／文：尚東美

【明報專訊】在香港，中六合彩發達退休是不少人的夢想，筆者雖不是忠實顧客，但每逢彩池累積巨額獎金亦會碰碰運氣。來到廣州後的筆者近日經過「中國體育彩票」投注站，心血來潮，抱着異地或有「新手運」的心態，第一次在廣州買彩票。

廣州的「六合彩」叫「超級大樂透」，雖與香港一樣以7個號碼組成，但香港為「6＋1（特別號碼）」，廣州則為「5＋2」。普遍投注站舖面不大，部分更不足百方呎，像筆者當日投注的店，便只有一名職員和一部電腦。

在香港每逢臨近開獎，投注站人流總是特別多，廣州「超級大樂透」逢周一、三、六開彩，筆者投注當日剛好是周二，但投注站仍非常冷清，只有筆者一個。筆者一心只想試試手氣，故選擇電腦隨機號碼。回家路上與香港同事分享經歷時，才想起未知獎金金額，上網一看，頭獎竟然最高1500萬人民幣！

「擔心中獎」的筆者心中隨即浮現一大堆問題，如何領獎？獎金如何發放？能匯款到香港嗎？上網查資料，幸好，獎金與香港一樣以現金或支票發放，故即使無內地銀行戶口也可領獎。不過當筆者再細閱，才知原來在內地中獎一旦超過1萬元要交稅，稅率更高達兩成，原因是彩券獎金收入屬「偶然所得」。一想到明明靠自己運氣中獎，仍有兩成要上繳，筆者有點不服氣，連翌日派彩也沒再留意。

倒是香港同事比筆者本人更關心結果，不出所料，在香港最叻也只中過20元的筆者，最後也只中了一個號碼。唉，連不服氣機會也沒有。

文：尚東美

相關字詞﹕超級大樂透 中國體育彩票 六合彩 灣區手記 大灣區

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