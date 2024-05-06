九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠

研額外支援 過渡期留街市附近

市建局行政總監韋志成昨日發表網誌稱，市建局2022年5月啟動衙前圍道項目，為保存地區特色，團隊在項目規劃階段已考慮讓受重建影響的商戶回遷，讓他們在項目完成後能返原區經營，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的街市氛圍和地區特色。

韋表示，團隊近兩年與商舖營運者多次接觸，了解到與九龍城街市為鄰的鮮貨和乾貨舖中，不少營運者都希望重建期間可在原區繼續經營，故團隊除了在該項目地盤尋找可安排過渡經營的地點，首次研究額外支援與九龍城街市相關的「街市食品店舖」、即鮮貨和乾貨舖營運者，鼓勵他們在重建期間留在街市附近經營，在項目完成後，可優先租用新項目內的商舖，市建局並會提供租金優惠。

至於區內的潮泰特色食肆店舖及「老字號」食肆，市建局除了研究預留位置回遷，亦給予優惠租金優先租用項目內的商舖，另外這些店舖營運者亦可遷往沙浦道項目商舖。