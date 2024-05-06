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港聞二

七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心

【明報專訊】香港近期力推大小盛事及活動，本報發現，本周二開幕、由政府主辦的全球人才高峰會，以至去年起多個大型盛事如國際七人欖球賽、渣打馬拉松、旅發局的美酒佳餚巡禮等（見表），均加入國家安全條款。條款內容大同小異，提及參加者要遵守國安法、活動行為不得有違國家安全利益等。

汪玉歡：料主辦機構想「好穩陣」

立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國稱，任何人參加公開活動應守法是常識，「嚴格來說，條條（法例）都要寫明點算？」同時，他說主辦機構或想提醒有新法例，故註明也沒太大問題。議員江玉歡則說，明白政府部門或主辦機構想「好穩陣」，一個部門採用條款、另一個很難不加入，但若活動有外國人士或展商參與，應向對方解釋國安條款含義，令他們安心。

全球人才高峰會和多個大型活動的場地規則提醒，參加者須遵守香港法例，包括《國旗及國徽條例》、《港區國安法》或《維護國家安全條例》及其他國安相關法例。參加者也要確保其行為或活動不會「可能構成或可能導致違反國安法、《國安條例》」或「有損國家安全利益」。

田徑總會舉辦的渣馬條款提及，若參加者進行或企圖進行違反香港法律及國安法行為，或行為構成不利國家安全，可取消資格及禁止將來參賽。英國石油公司蜆殼的香港分公司年初舉辦「Fuel So Great」，給會員車主駕駛到沙頭角紅花嶺，條款提及參加者須同意不作出或不企圖作出違法行為，包括但不限於國安法；本報記者查詢後，活動頁面無法登入。

主辦全球人才高峰會的政府人才辦回應稱，希望每個參加者都能安心參與活動，有關條款也是不少活動主辦單位做法，相信參加者樂於遵守。欖球總會說，七欖條款旨在讓觀眾了解賽事須知和程序，包括提醒觀眾在守法的前提下觀看賽事。蜆殼回覆說，條款是確保參加者不會有不當行為。

港樂：辦音樂會須申牌照

東華：服務評估監管標準修訂

有機構稱是因履行牌照或政府指引，加入國安條款。去年舉辦太古「港樂．星夜．交響曲」的香港管弦樂團說，為舉辦音樂會須申請牌照，根據《公共娛樂場所規例》，持牌人須確保持牌處所內的行為或活動不會涉及可能構成或相當可能會引致危害國安的罪行。

東華三院在其網站提到，已敦促員工及承辦商或導師需遵從國安法，拜神祈福服務也有同類國安條款。東華三院回覆，政府因應國安法及《國安條例》發出指引及修訂服務評估監管標準，指導及要求非政府組織、慈善機構、學校及社會服務單位在舉辦活動及租用場地予第三者時須遵守一切維護國安的法律責任，作為單位或活動之管理人有責任履行監督機構指引。

至於日後活動會否有國安條款，欖球總會稱會定期審視和修改適用的賽事條款及細則，港樂說會按不同活動需要制訂細則，蜆殼則說不排除有需要時參考相關條款或細則。

明報記者 林勵

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