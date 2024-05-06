暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程

林世雄昨與路政署長、土力工程處長及相關專家到清水灣道近坑口永隆路視察，交代最新搶修進展。林世雄說上址有一幅約30米長、40米深的山坡倒塌，一條行車線需封閉，暫時要以臨時交通燈安排單線雙程行車，政府已安排承辦商到場噴漿，有信心可即晚完成緊急維修工程，今早恢復正常雙線行車。

被問有否信心重開後不會再有塌陷風險、有否評估該處在雨季會否再有山泥傾瀉風險，林世雄強調一定會在安全情况下重開馬路，承建商和路政署人員會繼續監察情况，亦會留意天文台預測，並已安裝去水泵。他說上址完成緊急維修工程後，政府會規劃如何做永久加固工程。

西貢兩沙灘冲塌 籲市民小心

土力工程處昨在facebook表示，由於預計未來數天天氣仍不穩定，市民應盡量避免前往山區，以防受山泥傾瀉威脅。

另外，港九拯溺員工會昨於facebook表示，清水灣二灣及廈門灣部分沙灘遭暴雨冲塌，呼籲前往的市民小心。根據工會相片，上述沙灘部分沙泥被冲走，灘面遺下大量垃圾及樹枝，救生員用膠帶封鎖受影響範圍。