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暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程

【明報專訊】前日暴雨導致本港多區山泥傾瀉，土力工程處至昨早共接獲17宗山泥傾瀉報告，包括西貢清水灣道近坑口永隆路，該處山坡出現大面積塌陷，部分行人路崩塌消失，暫需封閉一條行車線。運輸及物流局長林世雄昨到上址視察，已安排承辦商噴漿，臨時鞏固斜坡，稱有信心於今早繁忙時間前恢復正常雙線行車。

林世雄昨與路政署長、土力工程處長及相關專家到清水灣道近坑口永隆路視察，交代最新搶修進展。林世雄說上址有一幅約30米長、40米深的山坡倒塌，一條行車線需封閉，暫時要以臨時交通燈安排單線雙程行車，政府已安排承辦商到場噴漿，有信心可即晚完成緊急維修工程，今早恢復正常雙線行車。

被問有否信心重開後不會再有塌陷風險、有否評估該處在雨季會否再有山泥傾瀉風險，林世雄強調一定會在安全情况下重開馬路，承建商和路政署人員會繼續監察情况，亦會留意天文台預測，並已安裝去水泵。他說上址完成緊急維修工程後，政府會規劃如何做永久加固工程。

西貢兩沙灘冲塌 籲市民小心

土力工程處昨在facebook表示，由於預計未來數天天氣仍不穩定，市民應盡量避免前往山區，以防受山泥傾瀉威脅。

另外，港九拯溺員工會昨於facebook表示，清水灣二灣及廈門灣部分沙灘遭暴雨冲塌，呼籲前往的市民小心。根據工會相片，上述沙灘部分沙泥被冲走，灘面遺下大量垃圾及樹枝，救生員用膠帶封鎖受影響範圍。

相關字詞﹕林世雄 土力工程處 暴雨 山泥傾瀉

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