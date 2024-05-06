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港聞

港聞二

長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」

【明報專訊】長洲太平清醮將於下周三（15日）舉行，重點活動包括飄色巡遊和搶包山決賽等。由長洲太平清醮值理會與康文署合辦的「攀爬嘉年華」，昨午率先在北帝廟附近足球場舉行，市民及遊客可體驗攀爬14米高的包山架。但附近商戶皆表示昨日即使有特色活動及適逢「五一黃金周」最後一日，生意皆未如理想，有店舖半日生意不足100元。

士多稱生意較疫前挫九成

北帝廟遊樂場附近士多負責人李小姐慨嘆，現時生意本已較疫情前大減約九成，今年黃金周也未見有內地團或旅客到訪光顧，即使昨日舉行嘉年華亦未能帶動人流，截至下午2時士多生意額不過100元，較往年少，顧客都是本地人，稱「不敢想像」太平清醮當日生意有多少，只能「見步行步」。

碼頭附近小食店員工王小姐表示，復常後生意較疫前跌約六成，店舖已由4名員工縮減至兩人，今年五一黃金周生意也較往年少，截至昨午4時只有數百元生意，猜測與本地年輕人北上消費有關，對搶包山當日生意寄望不大，「如果連我們都被裁員，到時就執笠」。

指年輕人北上 度假屋無人租

度假屋出租負責人關先生說，店舖主要客群為本地年輕人，惟不少北上消費，復常後生意漸少，昨午仍未開單，亦未有客預訂下周三的房間，他向記者打開預約記事簿稱「本簿打開都是白色……現在衰到無得做」。

有售賣太平清醮紀念品的店主楊先生形容昨日生意比預期差，與周末相比少兩三成，相信與連日下雨有關，倘與疫情前的黃金周相比，估計差距更達約四成；他慨嘆北上消費為「大勢所趨」，料太平清醮當日生意也不多，因只有一日假期。

北帝廟附近籃球場的包山棚架前日被強風吹塌，但用作比賽的包山棚架未受影響。長洲太平清醮值理會主席翁志明形容塌棚架「百年不遇」，昨有近20名工人到場加緊重搭，預計一兩日內完成。被問到今年飄色巡遊題材會否因23條立法有影響，他說未知各街坊會準備什麼題材，但相信會自律。

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