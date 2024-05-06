明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」

【明報專訊】一連5天內地「五一黃金周」假期昨日結束，入境處數據顯示，截至昨晚9時，5天入境內地訪客約75.8萬人次，較去年同期62.6萬多21%；若以入境處將4月30日亦計算在五一，6天入境內地訪客約86.9萬人次，符合早前預期。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，當局原先估計五一有約80萬內地旅客訪港，為本港帶來逾20億元消費收益。不過，有餐飲業界估算業界只佔其中一成，即約兩億元收益，整體生意額仍較去年同期下跌一成。批發及零售界立法會議員邵家輝形容零售界銷情「麻麻地」。

楊潤雄料吸金20億 接近估算

楊潤雄昨於商台節目《政好星期天》表示，本港近日雨量較多，整個廣東省亦受不穩定天氣影響，影響旅客出行，但他相信昨日天氣穩定，內地旅客數字會接近估算，黃金周能帶來逾20億元消費收益。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨回覆本報查詢，稱內地旅客每日人均飲食消費250至280元不等，估算餐飲業只佔20億元總消費收益的一成，又稱業界首4天連同本地消費錄得約10億至12億元生意額，其中油尖旺區及維港兩岸食肆生意額升10%至15%，惟整體仍較去年同期跌一成。他說餐飲業寄望母親節生意，惟擔憂港人北上消費，冀當局將零售、餐飲及旅遊「打包」推廣。

邵：無消費券金價貴影響

邵家輝昨向本報稱，五一黃金周期間零售業銷情「麻麻地」，相信除了受連日天雨影響，亦跟政府今年未有再派消費券有關，而且以往內地遊客來港消費主要是買金、珠寶等奢侈品，當中黃金佔比最大，惟今年金價較去年升近25%，或影響旅客購買力。他透露有業界人士計劃在七一假期推出不同推廣活動，冀配合飲食業及大型盛事，吸引更多旅客來港。

青島和西安今年3月初起新增成為內地赴港澳自由行城市，楊潤雄昨於新城節目《民生無小事》說，平均每日分別有100及150名青島及西安旅客來港。邵家輝稱，西安和青島的經濟條件較其他城市好，相信兩地遊客的消費力強，而且他們來港需乘搭飛機，過夜機會大增，倡政府擴大「一簽多行」措施至涵蓋更多粵港澳大灣區城市，以刺激本地經濟。另旅監局早前預計五一訪港內地入境團約有680個，楊潤雄稱截至前日（4日）早上有約560團已向旅監局登記，符合預期。

楊：風勢影響 看不清煙火表演

旅發局上周三（1日）舉辦首場定期海上煙火表演，內地旅客評價不一，楊潤雄稱留意到網上有不同說法，認為整體評語正面，表演效果良好。他說當晚受天氣及大風影響，部分位置視野不佳，稱自己站在天橋上受風勢影響而「看到好多煙」，看不清「HK」字樣的煙火效果。他稱當局會虛心聆聽意見，盡量改善，並會多向旅客解說，在宣傳上做到期望管理。

上 / 下一篇新聞

納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
西貢海面現浮屍 身分未明
西貢海面現浮屍 身分未明
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
兩主題樂園招聘會逾1200職位
兩主題樂園招聘會逾1200職位
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層