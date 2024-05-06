五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」

楊潤雄料吸金20億 接近估算

楊潤雄昨於商台節目《政好星期天》表示，本港近日雨量較多，整個廣東省亦受不穩定天氣影響，影響旅客出行，但他相信昨日天氣穩定，內地旅客數字會接近估算，黃金周能帶來逾20億元消費收益。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨回覆本報查詢，稱內地旅客每日人均飲食消費250至280元不等，估算餐飲業只佔20億元總消費收益的一成，又稱業界首4天連同本地消費錄得約10億至12億元生意額，其中油尖旺區及維港兩岸食肆生意額升10%至15%，惟整體仍較去年同期跌一成。他說餐飲業寄望母親節生意，惟擔憂港人北上消費，冀當局將零售、餐飲及旅遊「打包」推廣。

邵：無消費券金價貴影響

邵家輝昨向本報稱，五一黃金周期間零售業銷情「麻麻地」，相信除了受連日天雨影響，亦跟政府今年未有再派消費券有關，而且以往內地遊客來港消費主要是買金、珠寶等奢侈品，當中黃金佔比最大，惟今年金價較去年升近25%，或影響旅客購買力。他透露有業界人士計劃在七一假期推出不同推廣活動，冀配合飲食業及大型盛事，吸引更多旅客來港。

青島和西安今年3月初起新增成為內地赴港澳自由行城市，楊潤雄昨於新城節目《民生無小事》說，平均每日分別有100及150名青島及西安旅客來港。邵家輝稱，西安和青島的經濟條件較其他城市好，相信兩地遊客的消費力強，而且他們來港需乘搭飛機，過夜機會大增，倡政府擴大「一簽多行」措施至涵蓋更多粵港澳大灣區城市，以刺激本地經濟。另旅監局早前預計五一訪港內地入境團約有680個，楊潤雄稱截至前日（4日）早上有約560團已向旅監局登記，符合預期。

楊：風勢影響 看不清煙火表演

旅發局上周三（1日）舉辦首場定期海上煙火表演，內地旅客評價不一，楊潤雄稱留意到網上有不同說法，認為整體評語正面，表演效果良好。他說當晚受天氣及大風影響，部分位置視野不佳，稱自己站在天橋上受風勢影響而「看到好多煙」，看不清「HK」字樣的煙火效果。他稱當局會虛心聆聽意見，盡量改善，並會多向旅客解說，在宣傳上做到期望管理。