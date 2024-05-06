明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢

【明報專訊】社署「廣東院舍照顧服務計劃」今日起新增佛山和深圳各一間安老院為認可服務機構，其中佛山「暢享薈」將為港人長者提供約200多張牀位，院舍6個住宿樓層有一半將劃為「港人專區」，方便港人長者適應。計劃下長者可獲政府全額資助入住雙人房，部分單位設私人花園或露台，升級房型需額外付費。院舍由前安老服務協會主席陳志育任董事的私營機構營運，他稱佛山院舍優勢在於當地人懂說廣東話，長者與職員及駐院醫護溝通毋須擔心語言障礙，計劃上周四公布至今已收到10多個電話查詢，有信心1至1.5年內港人牀位可住滿。

明報記者 孫澤芳

港牀位約200 房型付費升級

暢享薈位於佛山市南海區，建築面積逾12萬呎，樓高8層。6層住宿中，4、7、8樓將為「港人專區」，共設79間2人房，每間至少約270呎，有獨立洗衣機及廁所浴室，部分房型面積更大，設露台或花園，每月額外付300至1200元人民幣便可升級。

院舍地下設粵菜酒樓，長者可在房內自費點酒樓外賣，每個住宿樓層都有就餐區，院舍飯堂及酒樓食物會經獨立升降機送至各層。

有駐院醫護 10分鐘可抵醫院

醫療服務方面，暢享薈設醫療中心，配備心電檢測儀器、吸氧機、吸痰器等，每日有1名中醫、1名西醫、2名康復師、5名護士當值，提供門診及復健治療，院舍10公里範圍內有多間三甲（最高級）及二甲醫院，距離最近一間10分鐘車程，1小時內車程可到中山大學附屬第一醫院，該院為「長者醫療券大灣區試點計劃」認可醫療機構之一。

自費入住港人：熱鬧服務好

暢享薈設326個牀位，現有111名長者入住，大部分為佛山人，亦有數名港人。93歲港人楊婆婆本住佛山，早年隨丈夫到港生活，丈夫去年離世後，在家人安排下自費搬入暢享薈，她認為院舍較昔日香港獨居環境大及熱鬧，住得更舒服開心，「阿姨服侍得好，每朝六七點有姑娘叫起身食早餐」。

暢享薈及新加入計劃的深圳院舍「深業頤居」均由香港私營機構及內地機構合作營運，計劃原有兩間深圳安老院則由香港非政府機構營運，故香港私營機構參與屬首次。

暢享薈的港方營運者為頤盈投資有限公司旗下品牌「進優生活」，進優生活控股公司董事局主席陳志育稱，計劃下正在中央輪候冊等候資助護理安老宿位的長者，倘選擇入住內地院舍，基本食宿及護理費用全免，而因內地生活成本較低，長者每月領取4000多港元長者生活津貼在內地「好用好多」，即使每月花1200元升級花園房，相信對長者完全無經濟壓力。

定期拍照 報告在港家人

被問到計劃下原有兩間院舍入住率偏低，陳志育有信心暢享薈一年至一年半內200多張港人牀位可住滿，稱港人專區吸引，院舍在專層會提供「港式服務」，因應港人長者較多有護理需要，會安排更多人手，並設管家服務，定期向長者在港家人提供生活照片報告日常。

談優勢 陳志育：廣東話和粵菜

至於與深圳院舍相比有何優勢，陳認為大部分佛山人會說廣東話，佛山以粵菜見稱，長者飲食易適應，又認為院舍選址獨特，樓下設粵菜酒樓令院舍環境融入社區，長者可每天飲早茶，茶樓「人氣」令長者不會覺得與社會脫節。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕長者 佛山 安老院 廣東院舍照顧服務計劃 社署

上 / 下一篇新聞

輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
西貢海面現浮屍 身分未明
西貢海面現浮屍 身分未明
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
兩主題樂園招聘會逾1200職位
兩主題樂園招聘會逾1200職位
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層