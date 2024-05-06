納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢

明報記者 孫澤芳

港牀位約200 房型付費升級

暢享薈位於佛山市南海區，建築面積逾12萬呎，樓高8層。6層住宿中，4、7、8樓將為「港人專區」，共設79間2人房，每間至少約270呎，有獨立洗衣機及廁所浴室，部分房型面積更大，設露台或花園，每月額外付300至1200元人民幣便可升級。

院舍地下設粵菜酒樓，長者可在房內自費點酒樓外賣，每個住宿樓層都有就餐區，院舍飯堂及酒樓食物會經獨立升降機送至各層。

有駐院醫護 10分鐘可抵醫院

醫療服務方面，暢享薈設醫療中心，配備心電檢測儀器、吸氧機、吸痰器等，每日有1名中醫、1名西醫、2名康復師、5名護士當值，提供門診及復健治療，院舍10公里範圍內有多間三甲（最高級）及二甲醫院，距離最近一間10分鐘車程，1小時內車程可到中山大學附屬第一醫院，該院為「長者醫療券大灣區試點計劃」認可醫療機構之一。

自費入住港人：熱鬧服務好

暢享薈設326個牀位，現有111名長者入住，大部分為佛山人，亦有數名港人。93歲港人楊婆婆本住佛山，早年隨丈夫到港生活，丈夫去年離世後，在家人安排下自費搬入暢享薈，她認為院舍較昔日香港獨居環境大及熱鬧，住得更舒服開心，「阿姨服侍得好，每朝六七點有姑娘叫起身食早餐」。

暢享薈及新加入計劃的深圳院舍「深業頤居」均由香港私營機構及內地機構合作營運，計劃原有兩間深圳安老院則由香港非政府機構營運，故香港私營機構參與屬首次。

暢享薈的港方營運者為頤盈投資有限公司旗下品牌「進優生活」，進優生活控股公司董事局主席陳志育稱，計劃下正在中央輪候冊等候資助護理安老宿位的長者，倘選擇入住內地院舍，基本食宿及護理費用全免，而因內地生活成本較低，長者每月領取4000多港元長者生活津貼在內地「好用好多」，即使每月花1200元升級花園房，相信對長者完全無經濟壓力。

定期拍照 報告在港家人

被問到計劃下原有兩間院舍入住率偏低，陳志育有信心暢享薈一年至一年半內200多張港人牀位可住滿，稱港人專區吸引，院舍在專層會提供「港式服務」，因應港人長者較多有護理需要，會安排更多人手，並設管家服務，定期向長者在港家人提供生活照片報告日常。

談優勢 陳志育：廣東話和粵菜

至於與深圳院舍相比有何優勢，陳認為大部分佛山人會說廣東話，佛山以粵菜見稱，長者飲食易適應，又認為院舍選址獨特，樓下設粵菜酒樓令院舍環境融入社區，長者可每天飲早茶，茶樓「人氣」令長者不會覺得與社會脫節。

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