廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」

育有一子一女的黃太多年前透過朋友認識寄養服務，認為很有意義，亦希望子女了解社會上部分兒童的困苦，學會分享和珍惜。她與家人商討後決定成為寄養家長，接養當時僅18個月大的「大女」。

黃太照顧「大女」近7年，直至她8歲與家人團聚，但「大女」在成長過程曾出現「偏差行為」。黃太憶述該段經歷時不禁落淚，指「她不清楚自己的路」，幸好黃太對她不離不棄，給予支援，最終「大女」迷途知返，「好乖，現在很乖」。

長女受母感染 承諾未來做寄養家庭

另一令黃太印象較深刻的是於2012年照顧年僅1歲半的視障男童，需全日貼身照料。未曾照顧有特殊需要兒童的黃太說只是抱着嘗試心態，學習照顧、小心擺放家中物件等，從未言累。一年多後，男童因適齡入住心光盲人學校而離開黃家，但她亦會每周接男童回家。黃太的長女不時協助背男童到巴士站，受到母親感染下，如今已婚的她承諾待兒子長大後也會成為寄養家庭。

昔逢離別不捨哭泣 後來想通了

每次寄養，最後都需離別。黃太正照顧的兩名寄養兒童分別17歲和8歲，其中「大仔」自6個月大起來到黃家，今年9月滿18歲後，寄養服務便會結束。黃太說以前每次送走寄養兒童都會不捨哭泣，後來想通了，明白分別後也可保持聯絡，笑言「大時大節都要返屋企同我食飯」。她正鼓勵「大仔」規劃人生，為離開作更好準備。

已擔任寄養家長21年半的黃太昨日在社署舉辦的2024寄養家庭服務獎頒獎禮獲頒「長期服務至尊獎」及「非凡貢獻獎」。今年有260個寄養家庭獲獎，包括根據服務總日數頒發的長期服務獎項，及由寄養服務機構推薦的「非凡貢獻獎」。

社署：願提供安全照顧環境 即可申請

社署稱截至3月底，全港已登記的寄養家庭共978個，包括152個緊急寄養家庭，提供1230個寄養服務名額；876名兒童正接受服務，約200人正等候。署方呼籲任何人有照顧兒童能力，願意提供安全的照顧環境等，即可申請成為寄養家長。