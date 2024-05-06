明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」

【明報專訊】許多父母在孩子成年後，會展開屬於自己的生活，也有人享受照顧樂趣，並願意將愛分享給有需要的兒童，成為寄養家庭逾21年。現年50多歲的黃太自2002年起成為「寄養姨姨」，先後照顧8個兒童，包括視障等有特殊需要兒童，全部視如己出，「湊小朋友係我樂趣」，從未感疲累。寄養兒童與黃太的子女打成一片，他們即使長大後，每逢過時過節都會輪流回家吃飯，她笑言「見到佢哋個個乖乖哋，都有成就感㗎」。

育有一子一女的黃太多年前透過朋友認識寄養服務，認為很有意義，亦希望子女了解社會上部分兒童的困苦，學會分享和珍惜。她與家人商討後決定成為寄養家長，接養當時僅18個月大的「大女」。

黃太照顧「大女」近7年，直至她8歲與家人團聚，但「大女」在成長過程曾出現「偏差行為」。黃太憶述該段經歷時不禁落淚，指「她不清楚自己的路」，幸好黃太對她不離不棄，給予支援，最終「大女」迷途知返，「好乖，現在很乖」。

長女受母感染 承諾未來做寄養家庭

另一令黃太印象較深刻的是於2012年照顧年僅1歲半的視障男童，需全日貼身照料。未曾照顧有特殊需要兒童的黃太說只是抱着嘗試心態，學習照顧、小心擺放家中物件等，從未言累。一年多後，男童因適齡入住心光盲人學校而離開黃家，但她亦會每周接男童回家。黃太的長女不時協助背男童到巴士站，受到母親感染下，如今已婚的她承諾待兒子長大後也會成為寄養家庭。

昔逢離別不捨哭泣 後來想通了

每次寄養，最後都需離別。黃太正照顧的兩名寄養兒童分別17歲和8歲，其中「大仔」自6個月大起來到黃家，今年9月滿18歲後，寄養服務便會結束。黃太說以前每次送走寄養兒童都會不捨哭泣，後來想通了，明白分別後也可保持聯絡，笑言「大時大節都要返屋企同我食飯」。她正鼓勵「大仔」規劃人生，為離開作更好準備。

已擔任寄養家長21年半的黃太昨日在社署舉辦的2024寄養家庭服務獎頒獎禮獲頒「長期服務至尊獎」及「非凡貢獻獎」。今年有260個寄養家庭獲獎，包括根據服務總日數頒發的長期服務獎項，及由寄養服務機構推薦的「非凡貢獻獎」。

社署：願提供安全照顧環境 即可申請

社署稱截至3月底，全港已登記的寄養家庭共978個，包括152個緊急寄養家庭，提供1230個寄養服務名額；876名兒童正接受服務，約200人正等候。署方呼籲任何人有照顧兒童能力，願意提供安全的照顧環境等，即可申請成為寄養家長。

相關字詞﹕寄養服務 社署 寄養家庭

上 / 下一篇新聞

納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
西貢海面現浮屍 身分未明
西貢海面現浮屍 身分未明
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
兩主題樂園招聘會逾1200職位
兩主題樂園招聘會逾1200職位
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層