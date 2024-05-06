超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量

當港人想學阿拉伯語 意味中東資金落地

被問到23條立法後可會削弱超級聯繫人的角色，李律仁說，國際投資者評估的是會否影響資金自由出入、經濟合作是否公平，當確認沒影響後，便會認同23條立法局限於政治範圍。

他續稱，香港現時作為超級聯繫人不止撮合一個國家，作為多邊關係顧問的角色加深，「撇除中國，多年以來我們認為國際關係只局限於用英語溝通，再多則為使用歐語及日語溝通，但國際關係並非這樣。若國際關係只局限英語，則非國際關係、多邊關係，只是雙邊關係。現在做多邊關係，要認識多種語言」。以引入中東資金為例，他認為當香港的大學開始教阿拉伯語，學生又希望學時，便是有望成功的指標；多邊關係下超級聯繫人亦要了解各方需求，顧問角色重一點，亦需新的人際網絡，「非隔夜就能準備，但亦非需等10年」。

（香港怎麼辦）