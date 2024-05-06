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港聞

港聞二

稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮

【明報專訊】香港作為國際融中心，李律仁認為股市以外還有很多發展空間，未來最大浪潮和機遇必是人民幣。他分析人民幣國際化進程，經過作為炒賣工具的第一個階段，現時人民幣不止用作儲蓄、交易，更帶來產品、用作定價及對冲風險管理需求，香港一定要趕上人民幣國際化大浪潮。

「我大學是讀數學的，以數理經濟學（mathematical economics）角度，單看圖表便知道人民幣國際化大浪潮一定會發生。」他所指的是金發局今年3月報告，指出2022年中國內地GDP的全球佔比達17.78%，但截至今年1月，人民幣在全球跨境支付的佔比僅4.51%（見圖），還不到經濟實力的三分一；相比之下，美元、英鎊全球跨境支付佔比卻較GDP佔比高出近一倍或以上，「轉向正常化，只有一個方向」，即人民幣於全球支付的佔比上升。

倡制訂機制監管框架

李律仁續稱，中央希望人民幣國際化，但要求有序地「摸着石頭過河」，香港無疑是推進人民幣國際化最好的地方，過程亦需特區政府及公營機構發揮功能，制訂機制及監管框架配合。「摸着石頭過河，也要讓他們（內地當局）知道，行了三步、十步，就算行了河的一半，若有猶豫，還可回頭；（即使走回頭）樁已打好在河中，還可再走過去。」

他分析，從股票通、債券通至互換通一路走來，已取得很大進展，「股票通是全封閉管道，但互換通不同，會影響境內人民幣市場」。互換通即准許境外投資者參與內地人民幣利率掉期市場。李律仁指出，股票通之中，大多是內地來港上市的H股及紅籌股，收入及支出均為人民幣，股價以人民幣計是很自然的事。他相信人民幣港元雙櫃台陸續加入更多股份，兩櫃台買賣套戥亦可令差價收窄。

可發行對冲人幣波動產品

他又認為其他有助人民幣國際化業務亦要考慮，香港可發行更多在香港獲信貸評級的人民幣債券，為中東、巴西等在貿易中收取大量人民幣資金的投資者，提供資金自由進出的投資渠道。這些投資者想投資較安全，不一定是股票相關產品，更需要對冲人民幣波動的產品。

（香港怎麼辦）

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