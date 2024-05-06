稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇

明報記者 江陵凱、劉德斌

李律仁分析，港股近年表現遜色，因市場共識為中國內地經濟面臨放緩周期，全球資金對內地投資放慢，過往投資年年增加、資金「一窩蜂」湧到中國的盛况不再。

料中美已有合作與競爭方向

中國經濟由以往追求高速發展，近年向「高質量發展」轉型，GDP增長亦較以往回落，去年全年GDP增5.2%符預期，今年官方預測為增長「5%左右」。「中國經濟由8%（2012年以前）跌至5%，以前是（外資眼中的）『神奇小子』，現在雖不再神奇仍『很叻』，心理上難免有轉變……會停一停、諗一諗；以往是一齊就是好，現在要諗吓什麼一齊好。」他續稱，中國GDP增長不單遠較美國的2.6%（去年第四季）為高，全球亦沒有如此龐大經濟體可實現如此的增長水平，相信只要過了這心理調節的現實重估（realistic revaluation）周期，交易流便會再回來，而現在已很接近這階段。

「我是在美國讀書的，也曾在當地工作，很熟悉他們的思考方法。The business of America is business（美國在意的就是做生意）。」李相信經過兩三年時間思考後，無論美方還是中方官員都已找到方向，想通哪些方面可以全面合作、哪些方面要設置關卡。

「市場不睇基本盤 只睇當刻供求」

李律仁早年在美國耶魯大學取得文學士學位，於哈佛法學院取得法學博士；1990年代尾回港加入證監會企業融資部前，曾在美國律師事務所工作。他憶述廿多年前回港初期已有業界人士對他說，「市場不是睇基本盤，而是睇那一刻的供求情况」。他說約兩年前金發局到訪歐洲，當時與歐洲數一數二的資產管理公司高層會面，「對方表明同意我對基本盤的分析，很同意對中國機遇的描述……但她要考慮的不是長遠機遇，而是今年會不會賺」。

金管局與證監會高層近期一再強調，本港存款及管理資產大致維持穩定或每年增加，以數據反駁資金外流論。李律仁認為香港作為超級聯繫人，最重要的不是截至某個時刻的資金額度，而是需要交易流，「最重要的不是在於放在我（指香港）『袋』的錢，甚至不是經我手的錢，重要的是經我手撮合的錢」。

他稱市場有自己的timing（時機）、cycle（循環），而世界經濟格局洗牌的音樂椅遊戲即將完結，美國、歐洲、日本，以至中東、東南亞，經兩三年思考後相信亦已在世界新格局下找到自己的定位，交易流將會再活躍起來。

稱先前忽略的板塊 今須急起直追

李律仁表示，香港於金融發展已頗有成績，估計明年會成為全球最大跨境資產管理中心（金發局2022年9月曾發表研究報告探討此題目），而債券市場及外匯市場亦已有一定成績，「其實已多了很多把刀，繼續作為一個金融中心，去豐富自己及自身的人脈」。他說「人要自強」，早前已提出香港不應只專注於股市及新股（IPO），其實金融領域很廣闊及多樣，而先前忽略的中東、東南亞及家族基金板塊，現時則要急起直追。

值得一提是拓展中東市場方面，李律仁早着先鞭，本身為資深大律師的他2011年已獲委任為卡塔爾金融中心監管審裁處法官。

（香港怎麼辦）