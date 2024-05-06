【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見

曾俊華都有講番啲開心事，就係上周末去亞博館睇國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃賽事，見證港隊男團世盃首次奪金。曾俊華講起當日情况，話大家睇到張家朗取得致勝一劍之後，觀眾歡呼聲嘈到拆天，形容 「熱血沸騰」，好耐都未能平復。

睇花劍賽「熱血沸騰」

話聽講德國棄辦賽事

曾俊華話，聽番場內嘅朋友講，呢輪男子組賽事原本係由德國主辦，但基於俄烏戰爭，德國政府唔想向俄羅斯運動員發出簽證，以免被在野黨派攻擊，最後索性棄辦，而原本主辦女子組比賽嘅墨西哥，喺年初因為運動場倒塌，又決定放棄主辦，香港劍總其後先至成功申請接辦，仲係短時間內籌辦成功。曾俊華以前有教劍擊，佢話喺場內撞番一大班舊劍友，大家一齊睇比賽，一邊談舊事，過咗一個難忘嘅周末。