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港聞二

【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見

【明報專訊】前財政司長曾俊華呢兩個星期活動多姿多彩，去亞博館睇劍擊賽，又去西九戲曲中心睇音樂劇The Sound of Music。不過，曾俊華都有嘮叨，話同太太帶埋孫女三人行去睇歌劇，大讚演員嘅唱歌水平、水準極高，但場地運作就有問題，佢話佢睇嗰場場地燈光「唔係好聽話」，喺表演中途全場燈光亮起，一直開到尾，好影響現場氣氛，而呢啲咁蝦碌嘅情况佢都係第一次遇到，「話晒過去，我哋都係一流嘅國際大都會嚟嘛」。

曾俊華都有講番啲開心事，就係上周末去亞博館睇國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃賽事，見證港隊男團世盃首次奪金。曾俊華講起當日情况，話大家睇到張家朗取得致勝一劍之後，觀眾歡呼聲嘈到拆天，形容 「熱血沸騰」，好耐都未能平復。

睇花劍賽「熱血沸騰」

話聽講德國棄辦賽事

曾俊華話，聽番場內嘅朋友講，呢輪男子組賽事原本係由德國主辦，但基於俄烏戰爭，德國政府唔想向俄羅斯運動員發出簽證，以免被在野黨派攻擊，最後索性棄辦，而原本主辦女子組比賽嘅墨西哥，喺年初因為運動場倒塌，又決定放棄主辦，香港劍總其後先至成功申請接辦，仲係短時間內籌辦成功。曾俊華以前有教劍擊，佢話喺場內撞番一大班舊劍友，大家一齊睇比賽，一邊談舊事，過咗一個難忘嘅周末。

相關字詞﹕劍擊 劍擊世界盃 戲曲中心 曾俊華

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