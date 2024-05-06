灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動

「我還收集了一批書信，從香港、英國寄回來的，有些是在那邊打工寫信回來，寫了很多關於國外的生活。」陳洲說，其中有一封五六十年代寫的信印象最深刻，「那時內地物資很匱乏，一個五六十歲的香港老太太在信裏寫道，她年紀大了，疾病纏身，讓內地的家人不要再寫信找她要東西了，她已經很困難了」。

陳洲亦發現，廣州的村子跟香港有種特別的聯繫，「我來廣州最有意思的一個地方，就是發現這邊有個傳統，一些村民去香港定居之後，他們的祖屋、住的房子基本上是沒有人動過。我特別驚訝，村裏人都知道他們是什麼時候離開的，但是他們家吃飯的桌子，日曆翻到哪一頁，都還保留着，就像時間就停在那，沒有人去打擾過，房子也慢慢的爛在那邊，有很多樹甚至從牆頭上長出來」。他從村裏得知，村民對「祖屋」非常尊重，認為這些房屋仍屬於那些離開的村民，自覺維護他們的基本權利。