灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情

收集逾7000門牌 街坊風聞主動送

冼村羅山大街17號、林和福龍里26號、楊箕東興里19號……為了收集城中村門牌，陳洲2010年曾在林和村舉着一個寫有「高價回收城中村門牌」的牌子，被警察以擾亂治安抓進派出所，「談話中得知我收集門牌是做文化保育，（警察）就覺得還挺有意義的，大家就成朋友了，後來還把收繳的門牌送給我」。

陳洲表示，其實這些門牌不值錢，不是鐵又不是銅，垃圾也不收。他希望告訴大眾，這些路名是有意義的，一旦拆了就沒有。「後來我的事迹傳開後，有人主動把門牌送給我，也有老百姓在拆遷時會把門牌帶走，帶回家做紀念。」

目前陳洲共收集到7000多塊門牌，除了博物館牆外的2100塊，還有一些在不同地方做展覽。「有一年深圳地鐵要舉辦一個深圳地鐵美術館，每個站讓一個藝術家創作，他們就看中了我們的門牌。有領導說深圳是全國人的故鄉，他們要收集全國的，那時候我們就開始在北京、上海等全國收集門牌，通過各種渠道，包括淘寶。」

捐1000門牌辦節慶 賦予新意義

陳洲當時收集了全國各地2000多塊門牌，在深圳地鐵9號線的香梅站，貼在一面13米長、3.3米高的牆上，取名《故鄉》。「裝門牌的時候，就有個工人駐足許久，他說上面有個門牌是楊樹浦路，他就在那邊長大的，覺得很觸動。」此外，陳洲去年還捐了1000多塊給佛山的仙岡村，貼在村內的一個番塔上。中秋「燒番塔」是仙崗村一項傳統民俗慶祝活動，祈求吉祥和來年豐收，已有數百年歷史。陳洲希望結合門牌能賦予其新的意義，能推中國動傳統地名保護。

「現在我女兒覺得只要是門牌就跟我有關係，因為我經常帶着她進村」，陳洲笑說，他和妻子育有一子一女，兒子5歲，女兒10歲，「女兒現在在白雲區的一個村子裏跟一個師父學舞獅，感受傳統文化，平日還會請教師教他們粵語」。