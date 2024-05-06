明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：警疑「擾亂治安」 感動對方結友情

【明報專訊】「今年是龍年，你看這裏有個潛龍里，還有擇龍里、艷龍里、躍龍大街、青龍大街，很有意思。」陳洲從密密麻麻貼滿門牌的牆上，仔細找着與龍相關的門牌介紹給記者。貼滿2100多塊鋁製門牌的外牆，是這座博物館最醒目的展品，也只是陳洲和張曉靜夫婦收藏的一部分。

收集逾7000門牌 街坊風聞主動送

冼村羅山大街17號、林和福龍里26號、楊箕東興里19號……為了收集城中村門牌，陳洲2010年曾在林和村舉着一個寫有「高價回收城中村門牌」的牌子，被警察以擾亂治安抓進派出所，「談話中得知我收集門牌是做文化保育，（警察）就覺得還挺有意義的，大家就成朋友了，後來還把收繳的門牌送給我」。

陳洲表示，其實這些門牌不值錢，不是鐵又不是銅，垃圾也不收。他希望告訴大眾，這些路名是有意義的，一旦拆了就沒有。「後來我的事迹傳開後，有人主動把門牌送給我，也有老百姓在拆遷時會把門牌帶走，帶回家做紀念。」

目前陳洲共收集到7000多塊門牌，除了博物館牆外的2100塊，還有一些在不同地方做展覽。「有一年深圳地鐵要舉辦一個深圳地鐵美術館，每個站讓一個藝術家創作，他們就看中了我們的門牌。有領導說深圳是全國人的故鄉，他們要收集全國的，那時候我們就開始在北京、上海等全國收集門牌，通過各種渠道，包括淘寶。」

捐1000門牌辦節慶 賦予新意義

陳洲當時收集了全國各地2000多塊門牌，在深圳地鐵9號線的香梅站，貼在一面13米長、3.3米高的牆上，取名《故鄉》。「裝門牌的時候，就有個工人駐足許久，他說上面有個門牌是楊樹浦路，他就在那邊長大的，覺得很觸動。」此外，陳洲去年還捐了1000多塊給佛山的仙岡村，貼在村內的一個番塔上。中秋「燒番塔」是仙崗村一項傳統民俗慶祝活動，祈求吉祥和來年豐收，已有數百年歷史。陳洲希望結合門牌能賦予其新的意義，能推中國動傳統地名保護。

「現在我女兒覺得只要是門牌就跟我有關係，因為我經常帶着她進村」，陳洲笑說，他和妻子育有一子一女，兒子5歲，女兒10歲，「女兒現在在白雲區的一個村子裏跟一個師父學舞獅，感受傳統文化，平日還會請教師教他們粵語」。

相關字詞﹕門牌 城中村 廣州 大灣區

上 / 下一篇新聞

納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
納社署資助計劃 佛山院舍開「港人專區」 長者270呎雙人房食宿免費 設醫療中心 營運方：數日十多查詢
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
輸入護理員7000配額用盡 孫玉菡：檢討需否增
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
【日月掠影】2010年5月20日：政改爭議多年 人大一錘定音
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
五一76萬內地客 按年升兩成 餐飲業指生意跌一成 邵家輝：零售銷情「麻麻」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
長洲攀爬嘉年華 商戶嘆生意「衰到無得做」
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
讚搶包山獨特 內地客：若有真包就好
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
暴雨致17宗山泥傾瀉 林世雄：清水灣道擬規劃永久加固工程
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
五一放蛇捉白牌車 警拘3司機
西貢海面現浮屍 身分未明
西貢海面現浮屍 身分未明
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱內地經濟增長「仍很叻」 外資重估周期快完成 李律仁：港作聯繫人 看重交易流機遇
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
稱人民幣必然國際化 須趕上大浪潮
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
虛擬資產炒則爆破 掌握應用方可發展
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
超級聯繫人旨在「搵生意」 政治非考量
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
七欖、東華、蜆殼、港樂 活動紛加國安條款 人才峰會同列明 人才辦：盼參與者安心
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
九龍城重建回遷舖 市建擬給租金優惠
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
廿載伴8孩成長 寄養姨姨不言累 「見個個乖乖哋，都有成就感㗎」
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
15港澳醫護團體 籲高危者打流感針
兩主題樂園招聘會逾1200職位
兩主題樂園招聘會逾1200職位
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
灣區熱搜：瞥見穗村有趣傳統：移港者故居原封不動
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】江玉歡為T4撥款夢見林世雄 倡效外國設獨立委會審核高價工程
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】睇音樂劇 會場中途亮燈開到尾 嘆損氣氛 曾俊華：第一次見
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】國際仲裁大會開幕 林定國：對港投一票
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】快閃餵母乳 為媽媽維權
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】九巴電巴入南區 城巴昨搞體驗日
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層
【Emily】非遺技藝 吹糖師傅授基層