灣區熱搜：惜歷史隨地名失傳 城市倘續擴城中村續存

元代宗祠被拆變小區 街區文化消亡

「在歐洲那邊，他們不會把一個地方拆掉，然後另取一個名字。比方說意大利的聖馬可廣場，它仍然是那個時候的建築。」陳洲感慨，「在廣州有個叫羅馬家園的小區，其前身是元朝的一個宗祠，非常壯觀非常大，有人說價值比陳家祠還重要，但是被拆掉了，這就導致大眾完全不知道這個地方以前的歷史，沒有傳統的街區文化」。他認為，「有的地方例如宗祠、老屋、私塾，拆了就沒有了，當然城市的發展不得不這樣做，但是有時候我們覺得還是很可惜的」。

在他看來，城中村的形成是很自然的事，「廣州這麼有活力，正是因為有城中村存在。因為成本低，那些外來務工者住在城中村，當中有着各種服務性人才、大學生等」。陳洲比喻道，如果廣州是一個巨人，身上有很多個胃，每個村子就是一個胃，提供發展的動力。「廣州改革開放幾十年間，全國各地的打工人來到廣州發展，大家都有城中村生活的經歷，我覺得這是一個時代的記憶。」陳洲說，「廣州的發展成果，例如我們今天看到小蠻腰、花城廣場，就會覺得很時尚很現代化，都跟這幾十年間外來工的奮鬥是分不開的，我覺得應該記住為這個城市發展作出貢獻的這些人，還有這些歷史悠久、具有傳統文化的門牌地名。」

一村拆了 另一村人口驟增

陳洲還稱，只要城市還在發展，城中村就不會這麼快消失，「你把裏面的城中村拆了，它就會像波浪一樣向外擴展，比方說冼村、楊箕幾個村子拆了以後，我們就明顯感覺到大塘這邊村子的人口多了，熱鬧起來了。加上現在房地產也不景氣，（城中村）短期應該消失不掉」。