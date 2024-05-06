灣區熱搜：撿城中村「垃圾」 記外來工印迹 藝術家16年走訪穗20處 辦「博物館」推文化傳承

明報記者 司徒聰穎

51歲的陳洲出生於安徽，妻子張曉靜則來自江蘇。二人皆從南京藝術學院畢業，雙雙考入法國斯特拉斯堡高等藝術學院。2007年，陳洲和妻子一同來到廣州，「當時中國的當代藝術氛圍濃郁，我們就決定回國發展」。陳洲表示，選擇廣州因離香港近，而香港是比較開放的城市。不過他笑言，來了廣州之後赴港次數其實不多。那時候張曉靜成為廣州美術學院教師，陳洲還沒找到工作，經常去美院宿舍附近的村子散步，發現當地歷史十分特別，一發不可收拾地「撿垃圾」，成為專注城中村的獨立藝術家。

上輩赴美打工行李箱 村民當柴燒

「有次閒逛的時候，看到有個老頭在砍一個木箱燒水，我覺得這個箱子很有歷史感，拍了張照片回去，一查才知道是『金山箱』。當我再過去的時候，已經被他們砍完用來燒水。」陳洲表示，金山箱是老一輩人當年去美洲打工時所帶的特製行李箱，但村民不當回事。「我還撿了幾個皮箱，有一個還掛着一個小牌，寫着美國唐人街的地址。」陳洲又說，「有次看到一個牌位上寫着小楷，我喜歡書法，覺得好漂亮。撿回來那天我太太非常害怕，還做了個噩夢，然後把我罵了一頓，我就把它送走了。」他笑說，「自己就是因為閒的。」

談話間，陳洲帶着記者在屋子轉悠，一側牆上掛有一張張老照片，是村民在拆遷時遺留下來的；旁邊桌子上擺着各類物品，經書、貼着「雙喜」的鏡子、寫着「香港一九九七」的彩色陶瓷擺件；屋子中間的柱子，放有白底紅字的出租屋牌子——是陳洲最開始收集的物品，以及掛着各式擺鐘，有些還能走動，有些已經停留在當時的時間，「有一個居民家裏有好幾個鐘表，每個都不準的，就送一個過來」。

民國時期印花稅票 飛機高樓作圖案

陳洲又翻出一大堆箱子，裏面的物品繁多且零碎，有一本日記，寫着一個女孩對另一女孩的愛慕之情；已經泛黃的賣契紙、土地所有權狀、土地房產所有證，陳舊氣息撲鼻而來，「我還撿了民國時期的印花稅（票），夾在居民身分證裏面。這個很有意思，國民黨和共產黨追求的是一樣的，（印花稅圖案）全部是飛機輪船，高樓大廈，說白了是今天要建設的樣子」。

這些在別人眼中不值錢而拋棄的物品，在陳洲眼裏是充滿歷史價值的寶貝，帶着外來務工者群體的痕迹和故事。他拿起一塊小圓鏡跟記者說，「有次遇到一個外語專業畢業的山東女孩，可能有點淘金夢，她在廣州城中村裏生活，賣女性的裝飾品、內衣。她媽媽把自己的結婚禮物，也就是這個小鏡子送給她。當時我在收集物品，便對她說應該有一個城中村博物館。她聽到我的想法後，就把鏡子送給我。」陳洲深受感動，現在每次有人來參觀，他也會介紹這面小鏡子。

16年間，陳洲和張曉靜走訪最少20個城中村，包括林和村、冼村、官洲、楊箕村等，「廣州就是個農村，這裏是村，那裏也是村」。這些收集來的物品更多時候塵封在張曉靜的工作室，由於太多也丟棄過一些。陳洲一度想自置物業做博物館，因開支太大作罷。直至去年，廣州公益慈善書院做社區共建項目，與二人一拍即合，怡樂社區文化藝術館免費借出地方給他們展覽，於今年開展，定名「撿來的博物館」。

偕村中孩子拼湊「康樂龍」 紀念海珠製衣村

如今陳洲不再像以前那樣「瘋狂」收集物品，但仍在做城中村相關的藝術作品。這段時間，陳洲與身邊朋友及城中村一些孩子一起用布料製作了一條「康樂龍」，紀念將要改造的海珠「製衣村」康樂、鷺江。「康鷺村裏面是服裝業加工業中心，是改革開放後，大家一起打拼、自己發展起來的一種商業模式。他們互相幫助、提供服務，享受市場經濟帶來的好處，我覺得很有意義。我們就用布料做成一條龍，把布頭、選布料的色卡拼得像龍的鱗片一樣，把康鷺村裏面的一些商店名稱寫到布料上，目前在美院的咖啡廳展覽。」