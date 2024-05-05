最低工資可加不減方程式 5至10年後檢討

設封頂 考慮10年GDP增長

孫：令僱主「略放心」數據穩定

方程式以最近一年實質本地生產總值（GDP）增長率，減去最近10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂，再加上整體甲類消費物價通脹計算。孫玉菡說，封頂機制可確保在「只加不減」下，令僱主「略為放心少少」。他說，以最近10年的GDP增長率為考慮，可令數據更穩定。

1.7萬人領 料無損港競爭力

對於有意見質疑方程式未有考慮商界負擔能力、行業對未來市場發展的信心，孫表示領取最低工資的人僅佔整體勞動人口0.6%，即約1.7萬人，方程式對營商成本不會有過度增長或影響香港競爭力，相信即使經濟下滑，也不會導致企業削減很多職位。

另外，勞工處早前表示因應沙田沙井兩死工業意外，擬於4至5周後推出新修訂的密閉空間工作守則，包括要求在密閉空間出入口拍攝影片，並保存一年。被問到會否強制要求呈報影片，孫說大多數沙井等密閉空間由政府、港鐵等大機構管理，容易找到紀錄，相信他們願意負責任。