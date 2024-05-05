最低工資可加不減方程式 5至10年後檢討

【明報專訊】最低工資將於2026年起「一年一檢」，明年先引入「可加不減」計算方程式，涵蓋經濟增長因素。勞工及福利局長孫玉菡昨表示，方程式具「保底」精神，保障拿取最低工資的僱員不會因經濟狀况變壞而減薪，在環境理想時亦可分享經濟成果，而方程式經最低工資委員會勞資雙方及學術界討論，相信最能平衡各方利益，屬於「大家都可以接受」的決定。他補充，方程式計法並非「千秋萬世」，5至10年後會檢討，包括20%作為「保底」部分。
設封頂 考慮10年GDP增長
孫：令僱主「略放心」數據穩定
方程式以最近一年實質本地生產總值（GDP）增長率，減去最近10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂，再加上整體甲類消費物價通脹計算。孫玉菡說，封頂機制可確保在「只加不減」下，令僱主「略為放心少少」。他說，以最近10年的GDP增長率為考慮，可令數據更穩定。
1.7萬人領 料無損港競爭力
對於有意見質疑方程式未有考慮商界負擔能力、行業對未來市場發展的信心，孫表示領取最低工資的人僅佔整體勞動人口0.6%，即約1.7萬人，方程式對營商成本不會有過度增長或影響香港競爭力，相信即使經濟下滑，也不會導致企業削減很多職位。
另外，勞工處早前表示因應沙田沙井兩死工業意外，擬於4至5周後推出新修訂的密閉空間工作守則，包括要求在密閉空間出入口拍攝影片，並保存一年。被問到會否強制要求呈報影片，孫說大多數沙井等密閉空間由政府、港鐵等大機構管理，容易找到紀錄，相信他們願意負責任。