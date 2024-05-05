明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

最低工資可加不減方程式 5至10年後檢討

【明報專訊】最低工資將於2026年起「一年一檢」，明年先引入「可加不減」計算方程式，涵蓋經濟增長因素。勞工及福利局長孫玉菡昨表示，方程式具「保底」精神，保障拿取最低工資的僱員不會因經濟狀况變壞而減薪，在環境理想時亦可分享經濟成果，而方程式經最低工資委員會勞資雙方及學術界討論，相信最能平衡各方利益，屬於「大家都可以接受」的決定。他補充，方程式計法並非「千秋萬世」，5至10年後會檢討，包括20%作為「保底」部分。

設封頂 考慮10年GDP增長

孫：令僱主「略放心」數據穩定

方程式以最近一年實質本地生產總值（GDP）增長率，減去最近10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂，再加上整體甲類消費物價通脹計算。孫玉菡說，封頂機制可確保在「只加不減」下，令僱主「略為放心少少」。他說，以最近10年的GDP增長率為考慮，可令數據更穩定。

1.7萬人領 料無損港競爭力

對於有意見質疑方程式未有考慮商界負擔能力、行業對未來市場發展的信心，孫表示領取最低工資的人僅佔整體勞動人口0.6%，即約1.7萬人，方程式對營商成本不會有過度增長或影響香港競爭力，相信即使經濟下滑，也不會導致企業削減很多職位。

另外，勞工處早前表示因應沙田沙井兩死工業意外，擬於4至5周後推出新修訂的密閉空間工作守則，包括要求在密閉空間出入口拍攝影片，並保存一年。被問到會否強制要求呈報影片，孫說大多數沙井等密閉空間由政府、港鐵等大機構管理，容易找到紀錄，相信他們願意負責任。

上 / 下一篇新聞