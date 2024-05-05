孫玉菡：醫生長時間知虐兒不報可囚 強制舉報只限專業人士 衣服遮蓋只見一次未必算

林哲玄料不增醫生壓力

草案規定社福、教育及醫療衛生界23類專業人士須舉報嚴重虐兒個案，違者最高判監3個月及罰款5萬元。孫玉菡昨於港台節目《星期六問責》表示，「情節嚴重」意指該專業人士經常接觸懷疑受虐兒童，舉例「可能係佢嘅家庭醫生」，便需具阻嚇力、即監禁的刑罰。他補充，若只見過受虐兒童一次，或傷勢被衣服遮蓋，難以即時察覺或判斷，則未必屬情節嚴重，需視乎情况而定。

有份開會決定不舉報違例否

孫：專業人士要獨立判斷

被問到若有機構開會審視個案後決定不舉報，當局會否追究所有會議成員責任，孫表示條例需要有關專業人士獨立判斷，「現在很多時會開會傾下，將來你（專業人士）判斷覺得是，就可以舉報」。他說，所有納入法例的專業人士會分為社福、教育及醫療三大界別，相關政策局會推出針對不同情景的指引。

林哲玄表示，一般普通科醫生都可察覺身體虐待，例如病人身上有不少瘀傷、骨折及不尋常燒傷等，為全家提供護理的家庭醫生則更易發現精神虐待端倪，例如病人性情古怪、與家人關係改變等。

就機構前線員工的做法，社福界立法會議員狄志遠認為，若出現懷疑受虐個案，機構開會討論後，即使認為個案未必成立，亦可先備案；如前線社工發現嚴重個案，則應繞過程序，直接舉報；同時需留空間給前線，例如受性虐待受害人須先接受輔導等。