南大嶼「受規管地區」接5違例發展投訴 3宗涉貝澳

規劃監督向地主發恢復令

守護大嶼聯盟與本報記者於去年12月到貝澳觀察，發現近芝麻灣道（DD316L）位於「受規管地區」的地段，現場放置一部挖土機，並擺放約10個石屎壆及建築物料，疑正進行土地平整工程。發展局及規劃署綜合回覆稱，自有關地區被指定為「受規管地區」後，不時到該區巡視，並於去年12月8日接獲上述貝澳投訴，規劃監督已於同月中旬向土地擁有人發出強制執行通知書。

事隔4個月後，守護大嶼聯盟於上月再度前往貝澳觀察，發現涉事地點已圍封，但未見遭破壞的地點恢復原狀。

本報再向規劃署查詢，獲回覆指經巡查後確認有關工程已中止，並於2月向土地擁有人發出《恢復原狀通知書》，要求土地擁有人在本月底前把土地恢復原狀，若不遵守，規劃署會根據已修訂的《2022年發展（城市規劃、土地及工程 ）（雜項修訂 ）條例》（下稱《條例》）採取進一步執管行動。

團體稱《條例》成效要看執法

守護大嶼聯盟召集人謝世傑稱，除上述個案外，近期巡視未見南大嶼其他地區現違規行動，認為《條例》一定「有好過無」。惟他補充，去年修訂的《條例》具體成效，仍要視乎當局的執法力度及速度，「看是否做到嘢」。他認為，需密切留意當局就上述投訴個案的後續處理，是否真的能「叫停違法行為」及令涉事者恢復該區未破壞的面貌。

規劃署過去未能在未有發展審批地區圖覆蓋的地點向違規發展執法，《條例》賦予發展局長新權力，可將一些正面對發展壓力和具生態價值的地方指定為「受規管地區」，使規劃署有權執管違例發展。

發展局去年9月公布首個「受規管地區」，為馬鞍山梅子林及大嶼山南岸一帶，區內共有約660公頃的土地。

明報記者 區慧盈

（城市保育）