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港聞

港聞二

兄與3人縱火 弟及母毁證據串謀妨礙司法 燃彈擲警署案 三母子罪成還押

【明報專訊】2020年3月30日跑馬地警署疑遭4名男子投擲汽油彈，事後其中一人的弟弟和母親涉摧毁證據。涉案教車師傅甘偉達早前承認兩項縱火罪，餘下5人不認罪受審，法官王詩麗昨在區院裁定另3人兩項縱火罪成，屬早有預謀、有組織分工；一對母子被控串謀妨礙司法公正亦罪成，弟弟面對的管有物品意圖損壞財產罪則不成立。案件押後至6月24日下午求情，5人須還押候判。

否認控罪的被告為倪永聰（現年27歲）、區躍南（25歲，髮型師）、黃浩程（23歲，倉務員）、倪炳楠（24歲）及丁鳳霞（47歲）。倪永聰和倪炳楠為兄弟，丁鳳霞為他們母親，三人均任職售貨員。王官散庭前表示去年年尾身體不適，故押後至昨裁決，「唔想被告覺得（相隔）有段時間」。

被告稱警說「唔認告你暴動」

官拒納證供指不合邏輯

辯方較早前反對將黃浩程招認證據呈堂，黃作供指曾被警員以粗言罵是「曱甴」，稱「你唔認就告你暴動」。王官拒納黃的證供，批評他的說法互相矛盾、不合邏輯及隱瞞真相。王官認為，如果警員真的如黃所形容般態度凶險威嚇他，當黃不肯就範時不會輕易罷手，必然會進一步威嚇，警員卻放過黃；另若黃承受壓力自然會任人魚肉，他堅持不認罪和聲稱感驚慌並不相符。

王官分析證供指，信納警員從閉路電視片段認出倪永聰、區躍南和黃浩程，他們和認罪的首被告入過灣仔交加街一間服裝店，首被告更換私家車的車牌後載3人前往跑馬地，3人分別戴上帽和口罩變成「黑衣人」。當凌晨二時許有3枚汽油彈擲向警署，3人由春勝街跑往成和道上車離去。王官推論裁定3人縱火損壞警署，另一部私家車不幸受牽連；首被告甘偉達負責駕車，3人下車監察或擲汽油彈。

弟管有物品圖損財產罪不成立

同年5月26日，警方在涉事服裝店檢取毛巾布碎、24個空玻璃樽、32罐石油氣瓶和天拿水等。倪炳楠自辯供稱他從哥哥接手營運店舖，當日母親吩咐他倒掉火水，但錯倒潤滑油。王官認為，雖然倪炳楠是店舖的商業登記人，但他並不是唯一「話事人」，店內物品可能屬於家人，因此裁定他管有物品意圖損壞財產罪脫。

另一邊廂，倪炳楠供稱母親收到業主通知不再續租店舖，遂叫他棄置裝修剩餘物資，王官則認為丁鳳霞已知長子被捕，不會擔心裝修用品。倪炳楠又說，母親恐防有人因貨源來自內地會破壞店舖，而要處理火水，王官形容這想法過於杞人憂天，並非事實。丁在信息談及「一早同你講咗會出事、睇吓將嗰啲嘢逐樣扔咗佢」，顯然和長子的縱火案有關，兩人是心中有數，倪炳楠欲隱蔽行事，故兩人串謀妨礙司法公正罪成。

【案件編號：DCCC 124、125/2021】

明報記者

（反修例風暴）

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