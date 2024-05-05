長洲塌包山棚 康城車場浸至半輪

傍晚5時許，警方接報長洲北帝廟對開一個約40米高包山棚架被風吹倒，無人受傷或財物損毁。長洲今日將舉行「攀爬嘉年華」，至本月15日舉行搶包山比賽。長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，比賽用的棚架在足球場，不是位於籃球場倒塌的棚架，籃球場將舉行神功戲。他說今日會找師傅重搭棚架，料需三四日，有關活動及比賽照常舉行。

日出康城領都旁邊一個露天停車場嚴重水浸，車輛全被黃泥水淹浸，水深最少達半個車輪，有車主到場取車，亦有私家車浸至無法開動，由拖車拖走。將軍澳廣場AEON貼出告示，因天雨關係百貨部暫停營業，超市如常運作；PopCorn商場1樓及停車場有大灘積水，職員封閉部分路段，市民要繞路及涉水而行。

清水灣二灘樓梯出現「瀑布」，洪水夾雜沙泥沿樓梯和山坡冲向沙灘，網上片段見到一名戴泳帽女子摸着石頭涉水，情况驚險，最終返回安全位置。另有市民報案稱清水灣銀岬路15號海濱別墅家中水浸，一家四口包括兩名小朋友被困，救援人員到場協助。

11內地行山客被困 廟鯉隨水走

西貢有兩批行山客因大雨被困報警，包括11名內地遊客及4名露營者。救援人員將兩批人帶返安全位置，等待救援期間，7名分別8至11歲的小童衣服盡濕在公廁躲避。

另外，坑口天后廟亦見水浸及腿，垃圾漂浮。附近佛頭洲村長表示水深達1.5米，是近年最嚴重一次，廟內飼養的數十條錦鯉亦隨水冲走，只能捉回十數條。他說村內本有大水渠去水，10多年前因危險被要求封閘，估計因水井口被塞致水浸。