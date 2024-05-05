明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

長洲塌包山棚 康城車場浸至半輪

【明報專訊】昨早本港各區出現暴雨，多處水浸及山泥傾瀉，其中日出康城領都旁的露天停車場嚴重水浸，西貢有15名行山客因大雨被困，傍晚長洲有包山棚架遭吹塌。

傍晚5時許，警方接報長洲北帝廟對開一個約40米高包山棚架被風吹倒，無人受傷或財物損毁。長洲今日將舉行「攀爬嘉年華」，至本月15日舉行搶包山比賽。長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，比賽用的棚架在足球場，不是位於籃球場倒塌的棚架，籃球場將舉行神功戲。他說今日會找師傅重搭棚架，料需三四日，有關活動及比賽照常舉行。

日出康城領都旁邊一個露天停車場嚴重水浸，車輛全被黃泥水淹浸，水深最少達半個車輪，有車主到場取車，亦有私家車浸至無法開動，由拖車拖走。將軍澳廣場AEON貼出告示，因天雨關係百貨部暫停營業，超市如常運作；PopCorn商場1樓及停車場有大灘積水，職員封閉部分路段，市民要繞路及涉水而行。

清水灣二灘樓梯出現「瀑布」，洪水夾雜沙泥沿樓梯和山坡冲向沙灘，網上片段見到一名戴泳帽女子摸着石頭涉水，情况驚險，最終返回安全位置。另有市民報案稱清水灣銀岬路15號海濱別墅家中水浸，一家四口包括兩名小朋友被困，救援人員到場協助。

11內地行山客被困 廟鯉隨水走

西貢有兩批行山客因大雨被困報警，包括11名內地遊客及4名露營者。救援人員將兩批人帶返安全位置，等待救援期間，7名分別8至11歲的小童衣服盡濕在公廁躲避。

另外，坑口天后廟亦見水浸及腿，垃圾漂浮。附近佛頭洲村長表示水深達1.5米，是近年最嚴重一次，廟內飼養的數十條錦鯉亦隨水冲走，只能捉回十數條。他說村內本有大水渠去水，10多年前因危險被要求封閘，估計因水井口被塞致水浸。

相關字詞﹕暴雨

上 / 下一篇新聞