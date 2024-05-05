豪雨襲西貢將軍澳 漁署罕籲避赴郊園 各400毫米多處瀉泥水浸 專家稱關全球暖化

今年首發紅雨 料今日間驟雨漸減

天文台昨早7時40分起發出黃雨警告，8時55分發出紅雨，維持6小時55分鐘後於下午3時50分改發黃雨，晚上8時45分取消全部暴雨警告。天文台中午近12時稱，可能在未來一兩小時改發黑雨警告，最後未有發出。

天文台昨晚近11時表示，與高空擾動相關的大驟雨正逐漸遠離珠江口一帶，截至昨晚8時，本港多處錄得超過100毫米雨量，將軍澳部分地區雨量更超過400毫米，展望今日初時驟雨較多，日間驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。

梁榮武：季候現象 集中何處是隨機

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，今次暴雨與全球暖化有一定關係，由於全球海洋蒸發量增加，空氣水分自然增多，配合低壓槽和高空氣流波動等因素，因此落出大雨。他說，去年9月世紀暴雨是因颱風殘餘引起，全港多區嚴重暴雨，而今次雨勢較集中新界東，成因是季候上到了5至6月經常出現的低壓槽現象，加上高空活躍波動影響。他稱，今次雨量集中在新界東是天氣隨機性，又認為今次天文台的預報合時。

漁護署昨發稿稱，西貢和清水灣有水浸及山泥傾瀉報告，部分道路暫時封閉，又說現時有山洪暴發及山泥傾瀉危險，呼籲市民避免前往郊野公園。

政府昨晚近9時發稿表示，持續暴雨令本港多個地區出現水浸及山泥傾瀉：渠務署共接獲16宗水浸個案，全部已於收到通知後一至兩小時內完成處理，受影響道路大致回復正常運作；土力工程處共接獲15宗西貢區的山泥傾瀉報告，已即時派員視察並安排斜坡緊急工程，其中一個位於清水灣郊野公園。路政署回覆稱，共接獲約80宗道路事故報告，包括路陷、山泥傾瀉及水浸，當中西貢區最多。

西貢區議員方國珊表示，昨早將軍澳雨量累計超過200毫米，經3個小時不斷「倒水」，渠道難以緊急排水，其中水浸特別嚴重的是環保大道的露天停車場，由於是低窪，大量車輛浸在雨水，水一度淹至車胎位置，另外有正施工的房屋地盤及鄰近天然斜坡的位置也因地面徑流，導致雨水冲刷泥沙而堵塞渠道。

工程師學會會長李志康稱，全港年均雨量為2000至2500毫米，而西貢及將軍澳累計雨量400毫米，是高於平均，加上大風令樹枝等雜物帶進水渠也會令排水出現問題，造成局部地方水浸。

路政署接80道路事故 西貢12關愛隊善後

民青年局長麥美娟表示，今次西貢區降雨範圍較大，當局派出區內12支關愛隊協助處理善後，包括安排隊員於庇護中心當值，亦有其他隊員在區內留意水浸消息通知專員。她又稱，昨午前區內水浸問題已大致受控，因水浸影響的將軍澳區道路在下午2時前已重開。政務司長陳國基稱，已要求天文台和渠務署盡快預測有水浸風險的地區，並要求承辦商做好準備隨時候命，一旦水浸要即時處理，並感謝前線人員在惡劣天氣下緊守崗位。