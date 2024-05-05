長沙灣天主教墳場 棺材墓地改放骨灰

陳志明昨日向本報稱，柴灣天主教墳場的骨灰龕雖然可以滿足未來10年需求，但同時要應付新界和九龍教徒的需要；現時本港約九成天主教徒選擇火葬，棺材墓地使用率不高，經一年半討論後，教區天主教墳場委員會決定將棺材墓地改作紀念花園，每幅棺葬墓地可劃分18幅骨灰墓地，整個長沙灣天主教墳場可提供1080幅骨灰墓地。

紙盅自然分解 墓地隔10年循環用

陳說，服務本月1日推出後已有教徒登記，半年後會檢討，若受教友歡迎，或會擴至其他天主教墳場。他說先人骨灰須存放於由墳場辦事處提供、以牛油紙製造的可分解骨灰盅，骨灰在若干年後會天然分解，因此墓地設10年期限，其後將循環再用；墓地會豎立永久墓碑，顯示先人相片、姓名和生卒日期，就算日後換上另一先人，之前的資料都不會刪除。

陳凱欣倡政府跟 舉例將軍澳墳場

陳凱欣說，沙嶺「超級殯葬城」因與本港創科發展衝突而擱置，失去20萬個骨灰龕位，而現時公營骨灰龕位僅能滿足未來10年需求，紅磡等地區亦有不少無牌骨灰安置場所，認為在土地資源緊張下，政府可考慮推行骨灰墓地，舉例將軍澳華人永遠墳場仍有不少棺材墓地。