餐飲業試攻輕奢 百多元享受奢華

稱港貴租難與深圳鬥平

黃傑龍：可「性價比」入手

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍向本報稱，除了北上消費，本港經濟不景、股市樓市疲弱等因素下，亦令消費市道不理想；逆境下比較「得」的是一些「奇蹟」店舖，具遊客喜歡的本地元素、恰巧有社交媒體吹捧而成功，但「奇蹟」難以複製，因此一般店舖較可取做法是改革，提高產品「性價比」。

黃舉例，其集團最近引入日式漢堡扒店就是以輕奢策略營銷。這家輕奢概念店位於香港黃金地點中環國際金融中心（IFC），快將營業，套餐價定位138元。他解釋，百多元食漢堡扒「不敢說很便宜」，但食物每日新鮮處理，即時人手炭燒，全用日本牛肉，期望可讓消費者在花費不多下有心靈滿足、食得開心，「覺得自己享受了一餐，不止是吃飽」，形容相關策略在日本很成功。

「讓顧客覺得享受 不止吃飽」

黃說，深圳租金較香港便宜一半，人工便宜三分之一，難與深圳「鬥平」；至於輕奢是否香港業界扭轉逆境的有效策略，他說「不敢說這是一個答案」，仍屬嘗試當中，他期望可先做出形勢，如日本般日日排隊，在日後經濟反彈時，可因目前所作準備而得益。