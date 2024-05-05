黃金周訪客增未旺場 酒店減價留客 首4天按年多三成 餐飲業嘆生意反跌

旅發局總幹事程鼎一早前預料，今年五一黃金周訪客可達80萬人次，按年增至少三成。以五一黃金周首4日比較，截至昨晚午夜的入境處數字，期內共78.8萬人次訪客來港，當中67.5萬是內地訪客。與去年同期相比，今年整體訪客人數與內地訪客人數分別增長31.6%及30.9%。

美麗華集團減價兩成保九成入住

料關內地增免簽華南大雨

五一黃金周旅客雖增長，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨在商台節目《政經星期六》稱，集團位於尖沙嘴的五星級酒店入住率達九成，按年跌6個百分點；在灣仔的精品酒店入住率亦有九成，按年跌7個百分點。他說入住率是以大幅減價維持，每日平均房價下調23%，舉例尖沙嘴的酒店由去年每晚索價2300元降至今年1700多元；灣仔由2500元降至1900多元。翻查尖沙嘴美麗華酒店網頁，未來兩日每晚房價最低800元，6月房價介乎1040至1280元不等。

陳宗彝分析，內地今年與多國新增免簽安排，或有更多內地旅客到外地旅遊；另外華南連日天雨令航空受影響，部分旅客臨時取消在港訂房，令酒店入住率下跌。

26內地市可直達 業界倡納自由行

陳說，近年內地人旅遊模式偏向「港深澳珠四地聯遊」，更傾向即日往返，或入住鄰近城市較便宜的酒店，長遠影響五星級酒店投資回報，冀政府爭取分階段開放更多內地城市可來港自由行。他說目前本港酒店房間供應充足，有17個內地城市每日有高鐵直達香港、9個城市有直航機到港，但未被納入自由行，期望在毋須額外運力下開放這26個城市自由行來港，料對本港酒店、零售及餐飲業都有好處。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在商台節目表示，黃金周首日約18萬內地客來港，較疫前單日逾20萬少。他說訪港內地客多屬自由行，人均消費較疫前少逾20%；旅行團僅約百多個，當中多屬非高端客團，在人流減少及消費力下降夾擊下，對餐飲業帶來挑戰，整體生意較去年五一首日下跌一成。

學者倡政府代回贈房租吸過夜客

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波舉例說，深圳福田或近羅湖的萬象城附近有不少高階酒店，包括君悅、麗思卡爾頓等，一晚房價約千多元可享受較好環境，而在香港同品牌酒店每晚房價則相差很遠，認為從經濟學角度而言，旅客選擇以較長交通時間換取較高性價比的住宿體驗是合理。

對於業界建議政府爭取開放更多內地城市自由行來港，以提高酒店入住率，李認為應有幫助，但要考慮這批旅客會否同樣選擇以深圳或澳門為落腳點，再來港消費。他說香港的酒店房價較鄰近高，與地價問題有關，加上港元強、人民幣弱，令來港過夜成本增；而政府明年1月起恢復徵收「酒店房租稅」，將加劇情况。他建議短期策略可由政府向住滿指定日數的旅客提供一定比例房租回贈，以提高旅客留港過夜及消費的誘因。

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