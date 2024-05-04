四與未成年妹性交 青年認亂倫

辯方稱兩人「親密過咗火」 官：與創傷報告矛盾

代號T.T.C.的被告現年29歲，畢業後從內地來港居住；事主X為被告胞妹，案發時約14至15歲。法官陳仲衡表示，創傷報告稱X事後承受傷害，和被告承認佔X便宜的說法脗合。陳官提及，辯方書面求情陳辭形容兩兄妹關係「親密到過咗火」，反而和創傷報告有矛盾。案件押後至下周一（6日）判刑。

案情稱，被告、X和父母案發時於港島一單位同住。事發於2017年至2019年某日，被告與X在寓所沙發看電影，被告稱性器官有反應，故主動靠近X。被告首先擁抱X，嘗試將陽具接觸X陰道，其後兩人發生性行為。被告沒用避孕套及沒射精，事後兩人各自返回牀上。

2019年11月至12月某日，被告和女友分手，在家中靠近X看手機短片。被告一度要求X「將隻腳攬過嚟」，X用手觸碰被告陽具並替被告手淫。其後被告脫去X褲子，兩人再次發生性行為，維持約半小時。另於2019年12月的兩日深夜時間，被告與X發生兩次性行為，過程與之前相若。被告2021年12月被捕，警誡下承認和X發生性關係，並在錄影會面供述事發經過。

【案件編號：HCCC214/23】