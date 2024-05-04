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共創明Teen七成學員明顯進步 陳國基：達KPI擬一直推

【明報專訊】政府昨舉行「共創明『Teen』計劃」第一期成果發布會，據理工大學評估，學員在8個預設指標表現皆有提升，其中七成學員在最少3個指標表現有進步，最多學員自評財務規劃能力提升，其他改善較明顯的指標為自信心、人際關係技巧和建立社交網絡、對社會歸屬感。政務司長陳國基稱第一期計劃KPI（關鍵績效指標）達標，政府擬一直推行計劃，目標至2025/26學年累計協助1.2萬名學生。

目標2025/26學年累助1.2萬人

政府制訂的指標包括不少於70%學員在提升個人發展和正向思維方面取得進步。政府委託理大評估成效，學員、家長及友師分別在計劃前後填寫問卷調查。負責調查的理大應用社會科學系主任崔永康表示，研究發現學員在8項指標的表現都提升，家長認為子女財務規劃、人際關係技巧、對社會歸屬感及抗逆力的進步明顯；友師則認為學員在自尊感、責任感及同理心、制定目標能力有顯著進步。崔引述結果顯示，93.5%學員於最少一項指標有正面改變，無改變的學員或與其較少參與計劃有關；70.4%學員在最少3個指標表現有進步。

無進步者「或關較少參與」

崔永康又表示，較多學員喜愛義工服務及特色體驗團體活動，如飛行體驗、參觀司長官邸等，又稱有學員反映部分活動於平日晚上及考試前夕舉行，難以參加，建議當局改善活動排程。

有稱活動日期不佳 倡改善

陳國基稱，見到參與學生有正面轉變，例如部分學員一開始很害羞，但後期會主動與他聊天，相信只要政商民繼續合作，計劃會愈做愈好。他又提到，第一期計劃中，友師與學員平均見面12次，認為絕大部分友師十分盡責。

相關字詞﹕陳國基 共創明Teen計劃

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