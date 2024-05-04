醫管局再推足病診療培訓 全額資助赴英

醫療理工學士可申 暫兩三名額

計劃已開放申請，本月16日截止，申請人可經醫管局求職網站遞交申請，須擁有與醫療衛生、工程或理科相關課程學士學位，或DSE取得指定成績，並滿足指定的英語能力要求。

潘綺紅表示，名額制定按實際服務和人手需求而定，如流失人數、社會年齡層變動導致服務需求上升等，今年度會提供約兩三個名額，而去年資助計劃收到70份申請，最後保送三四名學生。

須留公院5年 累培訓47人

計劃自2005年首次推出，至今共培訓47人。潘綺紅稱當局未備存現時仍留在公院的足病診療師人數，以及服務5年後離開醫管局的人數，但說「大部分都係留醫管局」，而足病診療師流失率維持5%，屬可接受範圍內。她說多數受資助學生加入公院後有工作滿足感，公院亦設晉升梯級，認為現行模式有效。

醫管局稱，截至今年3月，醫管局轄下共有54名足病診療師；2022/23年度共提供約12萬人次住院及門診足病診療服務。

IT業轉職者 樂見助病人紓痛

至於會否考慮讓本港大學開設本地培訓足病治療課程，潘綺紅稱有與本港院校討論該議題，惟每年公院僅需補充兩三名足病診療師，而院校開設課程需相當多資源，會就服務和人才需要與院校保持溝通。

仁濟醫院足病診療師溫兆強原從事資訊科技行業，後因「發現更加鍾意同人溝通嘅工作」，在醫管局求職網站了解到有關計劃，決定轉行，至今已在醫管局服務7年。他現時主要接觸門診病人，多數為患雞眼、腳甲問題等足病長者，約半數患糖尿病，又說每當見到病人離開診所時痛楚減輕，「回應咗我想轉行嘅初心」。